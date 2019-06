A Suíça é um adversário fácil? As contas dizem o contrário

Em outubro de 2017, no Estádio da Luz, Portugal venceu os suíços, por 2-0, com golos de Djorou, na própria baliza, e André Silva, e garantiu o acesso direto ao Mundial da Rússia, que decorreu no ano seguinte e em que a seleção nacional acabou eliminada nos oitavos de final.

Foi a terceira vitória consecutiva da seleção portuguesa em receções aos helvéticos e, nos cinco jogos oficiais em solo luso, só por uma vez foi derrotada, em 1969.

Portugal tinha recebido os suíços em 1993, igualmente no caminho para um Campeonato do Mundo, e venceu, no Porto, por 1-0, com um golo de João Vieira Pinto.

Quatro anos antes, em Lisboa, novamente numa disputa para estar no Mundial, a seleção nacional tinha registado também um triunfo, dessa vez por 3-1, com remates certeiros de João Pinto, Frederico e Vítor Paneira.

Apesar dessas duas vitórias, Portugal não conseguiu na altura garantir o acesso à fase final do Mundial1990, em Itália, e do Mundial1994, nos Estados Unidos.

Em 1987, na luta para estar no Europeu, Portugal e Suíça empataram 0-0, no Porto.

O primeiro duelo oficial em solo luso ocorreu em 1969, em Lisboa, com Portugal a somar aquele que até agora único desaire caseiro perante os helvéticos, por 2-0, com dois golos de Vuilleumier.

A seleção nacional tem um bom registo nos confrontos com os suíços em casa, mas o caso muda de figura quando tem de jogar fora sendo que, na última vez que a duas equipas se encontraram, em setembro de 2016, Portugal regressou de Basileia com uma derrota por 2-0 na bagagem.



No Estádio St. Jakob-Park, com Cristiano Ronaldo ausente do lado dos campeões europeus, Breel Embolo, aos 23 minutos, e Admir Mehmedi, aos 30, apontaram os tentos que selaram o primeiro desaire de Portugal em jogos oficiais sob o comando de Fernando Santos.

Ao todo, a seleção nacional já defrontou a Suíça em 22 ocasiões e regista sete vitórias, cinco empates e 10 derrotas.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, em 05 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto.