É caso para sairmos à rua a festejar caso ganhemos? Esta e outras perguntas prementes sobre a prova orquestrada por uma mente portuguesa

"Olha lá, se ganharmos, é para sair à rua para festejar, ou isto é tipo Torneio do Guadiana?"

A pergunta de um adepto incauto que por acaso é meu amigo, tendo a sua pertinência, fez-me levar as mãos à cabeça. É certo que o Torneio do Guadiana teve a sua dose de dérbis memoráveis de pré-época, mas não o comparemos a uma prova de âmbito europeu que é, no fundo, uma espécie de mini Euro, ainda que tenha sido criada precisamente para, lá está, animar aqueles amigáveis mais aborrecidos que ninguém queria ver (e pagar, também, que hoje nada se faz no futebol sem dinheiro).

Se Portugal ganhar a Liga das Nações, é caso para o povo sair à rua e festejar, sim, senhor, mas há um português que, na verdade, já deve festejado antecipadamente: Tiago Craveiro. É que o diretor-geral da Federação Portuguesa de Futebol foi o mentor da ideia que deu origem à Liga das Nações, ainda no tempo em que Michel Platini lidera a UEFA, em 2014.

Como acontece com qualquer mudança, houve rejeição inicial e estranheza posterior, até o formato pouco comum se entranhar, mas a nova Liga foi conquistando adeptos pelos jogos competitivos que promoveu, entre seleções de nível semelhante, através da separação entre quatro "divisões": A, B, C e D.

As 12 seleções de ranking superior integraram a Liga A, divididas por quatro grupos, que foram conquistados por Holanda (ultrapassou França e Alemanha - os alemães foram mesmo despromovidos para a Liga B), Suíça (à frente de Bélgica e Islândia), Portugal (atrás ficaram Itália e Polónia) e Inglaterra (Espanha e Croácia ficaram em 2º e 3º).

São, por isso, estas quatro seleções a disputar o troféu, numa final four dividida entre Porto e Guimarães.

Porquê Portugal?

"Como tínhamos boas experiências com o país, desde o Euro 2004, passando por uma final da Liga dos Campeões, sabíamos que organizam bem seja o que for, por isso pareceu-nos uma boa escolha". Foi assim que o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, justificou a escolha do território português para receber a fase final da Liga das Nações, mais concretamente o Porto - Estádio do Dragão - e Guimarães - Estádio D. Afonso Henriques.

Nos últimos anos, Portugal tem recebido quase tudo o que há para receber, entre seniores, jovens, homens e mulheres: Euro 2004, final da Taça UEFA 2005, fase final do Euro Sub-21 de 2004-2006, Euro de futsal 2007, final da Liga dos Campeões feminina 2014, fase final da UEFA Futsal Cup em 2010 e 2015 e Euro feminino de futsal 2019. Além disso, como indica Fernando Gomes na mensagem de boas-vindas ao torneio, Portugal será também anfitrião da Supertaça europeia da próxima época.

Quarta-feira, o Portugal-Suíça será jogado no Dragão, às 19h45; quinta-feira, o Holanda-Inglaterra será disputado em Guimarães, também às 19h45. Domingo é o dia de encerramento da prova, com o jogo de 3º e 4º lugares a ser disputado às 14h, em Guimarães, e a final a ser disputada no Dragão, às 19h45.

Isto dá dinheiro?

No futebol moderno difícil é encontrar o que não dê dinheiro. A Liga das Nações, obviamente, dá mais dinheiro do que davam os amigáveis (o interesse em relação aos jogos aumentou, devido à competitividade dos mesmos, o que também fez os direitos televisivos aumentar) e os finalistas que estão em Portugal, mesmo não levando para casa o troféu, podem levar uns milhões de euros de consolação.

A simples presença nesta fase garante €4,5 milhões e, depois, é somar consoante o lugar: o 4º posto dá €2,5 milhões, o 3º lugar dá €3,5 milhões, o 2º lugar dá €4,5 milhões e a conquista da prova vale €6 milhões.

Ou seja, caso vença a Liga das Nações, Portugal arrecada €10,5 milhões, um pouco mais do que conseguiu no Mundial 2018, quando chegou aos oitavos de final: €10,2 milhões. Quando foi campeão europeu, em 2016, Portugal embolsou €25,5 milhões.

A Liga das Nações tem alguma coisa a ver com o Euro 2020?

Tem, sim, e depois da entrada pouco feliz de Portugal na qualificação para o Euro 2020 - empates em casa com a Sérvia e com a Ucrânia - é caso para dizer que ainda bem que tem. Por terem chegado à final four da Liga das Nações, as quatro seleções que vão disputar o troféu já sabem que, aconteça o que acontecer na qualificação para o Euro, vão ter um lugar garantido no playoff de qualificação.

Ou seja, caso Portugal, Holanda, Inglaterra e Suíça não se apurem diretamente para o Europeu, já sabem que têm uma salvaguarda: ainda poderão ir disputar o playoff de acesso à prova.

Como é que Portugal vai jogar?

Nos 62 jogos que já leva enquanto selecionador português, Fernando Santos optou mais vezes por dispor as peças em 4-3-3. Houve um tempo em que Ronaldo ainda jogava no corredor lateral, como extremo, mas depois foi progressivamente tendendo para o corredor central, com a seleção a adaptar-se às qualidades do capitão, passando para um 4-4-2.

O analista Rui Malheiro explica: "Tendo nós Cristiano Ronaldo, se não temos bola, ele terá muito mais dificuldades em influenciar o jogo. Ele perdeu fulgor e já não é um jogador de repetidas arrancadas; é um hábil definidor, na finalização. Ou seja, iremos beneficiar Ronaldo se tivermos bola para alimentá-lo”.

O sistema tem dado frutos e é quase certo que será o utilizado na quarta-feira, faltando apenas saber quem será o parceiro de Ronaldo na frente, com João Félix a ser a hipótese mais provável. Lá atrás, há poucas dúvidas: Patrício na baliza, Guerreiro e Cancelo nas laterais e Pepe e Rúben Dias como centrais.

No meio-campo, aí sim, há mais questões: para conseguir encaixar Bruno Fernandes no onze, é possível que o jogador do Sporting seja encostado ao corredor esquerdo, já que o corredor direito é habitualmente de Bernardo Silva e, no centro, sendo Fernando Santos "um treinador de equilíbrios", como aponta à Tribuna Expresso Rui Malheiro, deverão estar dois homens mais posicionais, ainda que as duplas possam ser variadas: Danilo e Moutinho; Neves e William; ou Danilo e William.

E, depois, ainda há Rafa e Jota, que tiveram grandes épocas ao serviço dos clubes, assim como Dyego Sousa. Conclusão: Fernando Santos vai ter dificuldades em escolher, mas pelas melhores razões possíveis.

Como é que a Suíça vai jogar?

Mal, esperemos nós. Além disso, deverá adotar uma postura mais expectante no jogo, provavelmente em 4-2-3-1, baseando-se na consistência defensiva para depois ir explorar as transições ofensivas. Em construção, a grande referência é Granit Xhaka, que pauta o jogo da equipa, colocando a bola no virtuoso Shaquiri sempre que possível. Lá na frente, o avançado é bem conhecido dos portugueses: Seferovic.

Voltando a Rui Malheiro: “A Suíça difere conforme joga em casa ou fora, e provavelmente aparecerá na linha do que fez no apuramento para o Mundial. Será um adversário difícil, bem trabalhado do ponto de vista tático, que joga no erro do adversário. Normalmente, não quer ser dominante, tem um estilo mais cínico. Percebendo as dificuldades de Portugal, irá apostar claramente num bloco baixo, com o sector defensivo e intermédio muito juntos, saindo para transições rápidas”.

A Suíça de Vladimir Petkovic já derrotou Portugal, na qualificação para o Mundial-2018, quando venceu, em casa, por 2-0. Na altura, não havia Ronaldo, lesionado, o que levou Fernando Santos a optar pelo 4-3-3, com Eder na frente e Bernardo e Nani nas alas. A opção foi desfeita ao intervalo, com a entrada de André Silva e a passagem para o 4-4-2, mas nem o ajuste funcionou. Depois, na Luz, Portugal, já com Ronaldo e André Silva na frente de ataque, venceu os suíços por 2-0. “O melhor para Portugal seria repetir o que aconteceu na vitória: tentar marcar cedo e assim beneficiar da obrigação dos suíços em assumir mais riscos e libertar espaços atrás”, concluiu Malheiro.

Os convocados da Suíça

Guarda-Redes: Mvogo (Leipzig), Omlin (Basel) e Sommer (Gladbach);

Defesas: Akanji (Dortmund), Benito e Mbabu (Young Boys), Elvedi e Lang (Gladbach), Moubandje (Toulouse), Ricardo Rodriguez (Milan), Schar (Newcastle);

Médios: Ajeti (Basel), Xhaka (Arsenal), Fernandes (Fiorentina), Freuler (Atalanta), Zakaria (Gladbach) e Sow (Young Boys);

Avançados: Embolo (Schalke), Drmic (Gladbach), Seferovic (Benfica), Shaqiri (Liverpool), Steffen (Wolfsburg) e Zuber (Stuttgart).