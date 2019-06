Fernando Santos: os talentos que Portugal compatibiliza “desde sempre”, Félix e os insultos “irrelevantes” e o totoloto que não saiu hoje

É daquelas coisas que se costuma dizer: se não tentares, nunca saberás. Ou então: perguntar não ofende. Ou até: não há perguntas estúpidas. Por isso, na última questão da conferência de imprensa de antevisão do Portugal-Suíça, houve quem tentasse a sorte:

- Qual vai ser o onze de Portugal?

Fernando Santos, obviamente, riu-se e respondeu o que todos sabíamos que ia responder: "Claro que não vou dar o onze. Nunca o fiz e não o farei agora. Não vos vai sair o totoloto hoje".

Não foi, claro está, por falta de tentativas. Falou-se de Bruno Fernandes, João Félix e de escolhas mais atrás que podiam influenciar escolhas mais à frente, mas o selecionador não revelou o jogo. "Jogar o A ou o B numa posição não vai condicionar aquilo que é a estratégia da equipa", assegurou.

"Desde quando é que Portugal não teve de compatibilizar talentos? Nos últimos 20 anos sempre houve que fazer isso, estamos a esquecer o passado, Foi sempre igual, porque Portugal sempre teve muitos talentos, isso não é um problema. Está ali um lado", apontou, "João Pinto". E não foi o único. "No Campeonato da Europa de 2004, houve uma discussão eterna para jogar o Deco e o Rui Costa. E por pouco não se ganhou o Euro. O futebol é isto", disse.

Questionado sobre a presença de João Félix, jovem que ainda não se estreou pela seleção, Fernando Santos garantiu que o jogador do Benfica está preparado. "Se não estivesse pronto para jogar não estava aqui. Quando convocamos um jogador não é pela idade dele. Houve muitos com talento que ficaram de fora", disse, antes de evitar comentar a receção pouco agradável com que Félix foi brindado na chegada ao norte. "Aconteceu alguma coisa? Isso é completamente irrelevante para aquilo que é o jogo. Os jogadores estão muito bem-dispostos e têm trabalhado de forma maravilhosa", assegurou.

Ainda assim, cauteloso como habitualmente, Fernando Santos alertou para a mais-valia da Suíça. "Vamos defrontar uma equipa de grandíssima qualidade, que tem subido consistentemente. Tivemos com eles talvez a luta mais tremenda da qualificação para o Mundial. Está aqui por mérito próprio, eliminou a Bélgica e tem grandes jogadores, que estiveram nas finais europeias", defendeu.

Seja como for, o objetivo português é claro: "Ganhar um título é sempre relevante, independentemente de sermos campeões da Europa ou não. Os grandes jogadores têm sempre muita fome".