“Seria especial encontrar os meus colegas de equipa na final. Cheers”

Nestas coisas das conferências de imprensa internacionais, há sempre quem tente a sua sorte para ouvir falar o sujeito de interesse noutra língua que não a nativa. Na antevisão do Portugal-Suíça, marcado para quarta-feira (19h45, RTP1), Bernardo Silva expressou-se, como é habitual, em português, mas houve quem lhe pedisse para falar em inglês, porque Bernardo agora é estrela no City e porque a sala estava cheia de jornalistas ingleses.

Mas ele respondeu em português. "Seria especial encontrar os meus colegas de equipa na final, sem dúvida", dizia, enquanto olhava para o assessor da seleção. "Peço desculpa por não falar em inglês", acrescentava, naquele jeito entre o educado e o tímido que o deixou inicialmente a falar sem microfone - teve de ser Fernando Santos a carregar no botão para ligá-lo.

Só que a tradução do que Bernardo disse, em português, ficou perdida algures na cabine dos intérpretes, e o jornalista inglês lá ganhou o dia. "Ok, I'll say it in english then", repetiu graciosamente o internacional português, terminando com um mui característico "cheers".

Bernardo estava bem-disposto, porque tem razões para isso, depois de uma época em que ouviu Pep Guardiola dizer que o City era ele e mais dez. "O ano que tive no City dá-me confiança para a seleção e agora quero terminar a época da melhor maneira, com um título pela seleção", garantiu, acrescentando: "Todos os convocados estão com vontade de ganhar o título".

Mesmo assim, ainda que jogue em casa, Portugal não é favorito à vitória, segundo Bernardo. "A Suíça é uma seleção bastante forte, com legítimas ambições. Não gosto de falar em favoritos, depois de tantas seleções lutarem para chegar aqui. Acho que todos têm legítimas aspirações a ganhar", explicou.

Sobre a sua provável titularidade no corredor lateral direito, Bernardo não se descoseu. "Acho que não há indiscutíveis na seleção. Todos os convocados merecem e têm qualidade. E eu sou mais um."