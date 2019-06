Cristiano Ronaldo contra os pessimistas e com amor à Seleção Nacional: "Sinto-me em casa. Já são 16 anos e o entusiasmo é o mesmo"

Dedicação e crença

"Parece um trabalho fácil mas não. É preciso muita dedicação e muita crença. Os jogadores estão de parabéns e o apoio dos portugueses foi crucial frente à Suíça e Holanda. Nós sentimos o apoio dos portugueses"

Os pessimistas

"As coisas mudam, os ciclos mudam. Passámos muitas adversidades. Nos últimos dias tenho lido comentadores, pessoas que não acreditavam em nós. Que disseram que contra a Suíça ganhámos mas não jogámos bem, que estivemos desorganizados... a mim não me interfere, mas faz-me confusão ver as pessoas tão pessimistas. Mas essas são as mesmas pessoas que hoje vão dizer que demonstrámos que somos uma excelente equipa, que jogámos de forma organizada e que somos uns justos vencedores"

A alegria de estar na Seleção

"Sinto-me feliz aqui. É sempre uma grande alegria quando venho à Seleção, sou sempre bem recebido e enquanto estiver bem e motivado vou sempre representar Portugal. Sinto-me em casa, já são 16 anos e o entusiasmo é mesmo, como se fossem os primeiros momentos quando tinha 18 anos"

Aliados? Siiiiii

"Vamos aos Aliados, é. Nos aguardem! Se vou fazer o 'siiii'? Tem de ser, tem de ser, troféu é troféu"