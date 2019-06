Danilo: "O segredo? A união deste grupo. Aqui ninguém fica chateado por ficar no banco"

Título no Dragão

"Sim, sem dúvida que é importante ganhar no Dragão. É um titulo que sempre quisemos, a nossa ambição era ganhar este título e é bom ser no estádio do meu clube, mas também é e é importante para a nação"

Titular

"É sempre difícil ficarmos de fora porque quando estamos de fora vivemos mais as emoções. Lá dentro estamos mais concentrados, não estamos tão cientes do que se passa. Fizemos um grande jogo e merecemos esta taça"

O segredo

"Acho que o motivo da vitória foi a união deste grupo. Aqui toda a gente tem o intuito de ajudar e ninguém fica chateado por ficar no banco"