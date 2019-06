Fernando Santos e a "família indestrutível" que mesmo nos maus momentos foi "fortíssima"

Mais um título

"Graças a Deus, graças a Deus. Somos uma equipa que vai atrás dos objetivos. Os jogadores têm sido inexcedíveis, a aplicação deles... a vitória é deles, do trabalho deles, das condições que a FPF nos dá, daqueles que fazem parte e que criaram esta família, que é uma família indestrutível. A nossa família acredita sempre, sabe que é capaz. Sempre disse aos jogadores que era possível ganhar, frente a uma grande equipa. A Holanda é uma grande equipa e foi um grande jogo"

O bom ambiente

"Não temos tempo para criar rotinas e automatismos, mas os jogadores acreditam no treinador. Às vezes não sai bem, a treinador, às vezes aos jogadores. Mas acredito que para Portugal o que é importante é que a gente ganhe jogos. Mesmo nos momentos maus esta equipa revelou-se fortíssima. São 60 ou 70 pessoas que partilham este espaço e que quando se encontram vêm com um sorriso nos lábios. Estarmos em estágio é um grande prazer para todos. A qualidade dos jogadores também é importante, claro, mas o resto ajuda muito"

Futuro

"Vamos continuar a trabalhar da mesma forma. Desde que cheguei aqui que somos candidatos a todas as provas. Queria partilhar este momento com a minha família. O meu neto e os meus filhos estavam na bancada, andam comigo por todo o Mundo, mas em especial queria partilhar com a minha mãe e o meu cunhado, os últimos meses têm sido muito dolorosos em termos de saúde para eles"