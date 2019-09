História, histórico e contexto: o Sérvia - Portugal desta noite

A seleção portuguesa de futebol procura hoje, em Belgrado, frente à Sérvia, somar a primeira vitória no grupo B e relançar-se na luta pelo apuramento direto para o Euro2020, num encontro em que Pepe é grande baixa.

O defesa-central do FC Porto, o sexto mais internacional de sempre por Portugal, com 106 jogos, foi chamado por Fernando Santos, mas, um dia antes da concentração, lesionou-se ao serviço dos 'dragões' e acabou por nem integrar o estágio.

Por essa razão, a seleção nacional vai atuar em Belgrado sem uma das suas principais figuras, e peça muito importante no setor defensivo, num encontro em que está proibida de perder, depois de ter arrancado o grupo B com dois empates caseiros, perante a Ucrânia (0-0) e precisamente a Sérvia (1-1).

Pela quarta vez na sua história, Portugal vai atuar em Belgrado, terceira desde a desintegração da Jugoslávia, sempre a contar para o apuramento para o Campeonato da Europa, e só por uma vez saiu derrotado, em 1960, por uns pesados 5-1. Em 2007, empatou a uma bola e, em 2015, somou a primeira e única vitória (2-1).

A seleção lusa segue no quarto e penúltimo lugar do grupo com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos do que a Ucrânia, que lidera com 10, e do que o Luxemburgo, que é segundo com quatro.

Com mais um jogo que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Euro2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no ‘play-off', via Liga das Nações.

O encontro está agendado para as 20:45 (19:45 de Lisboa) e terá arbitragem do turco Cüneyt Çakir.