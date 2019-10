Muitos regressos (e uma novidade chamada Rúben Semedo) na convocatória de Fernando Santos

Rúben Semedo é a novidade de Fernando Santos para o duplo-confronto com Luxemburgo e Ucrânia. O selecionador nacional premeia o grande início de época do central no Olympiacos, ele que há um ano e meio estava detido em Espanha, numa convocatória marcada ainda por muitos regressos.

João Mário, há muito afastado das contas da Seleção, é um deles, tal como Ricardo Pereira, lateral-direito em destaque no Leicester. Face à última convocatória, entram ainda André Silva e Bruma e caem João Cancelo, Daniel Carriço, Renato Sanches, Podence e Diogo Jota.

Esta é lista de Fernando Santos para os jogos com o Luxemburgo e Ucrânia:

Guarda-redes: Rui Patrício, José Sá e Beto

Defesas: Nelson Semedo, Ricardo Pereira, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Rúben Semedo, Mário Rui e Raphael Guerreiro

Médios: Danilo, Rúben Neves, William Carvalho, João Mário, João Moutinho, Pizzi

Avançados: Bernardo Silva, Bruma, Gonçalo Guedes, Rafa Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix

A dupla jornada com o Luxemburgo, dia 11 no Estádio de Alvalade, e em Kiev, no dia 14, é decisiva para as contas do apuramento português para o Euro 2020.

Em caso de vitória nos dois jogos, Portugal fica a um pequeno passo do apuramento direto. Que até pode acontecer caso às vitórias portuguesas se junte uma derrota ou um empate da Sérvia na Lituânia, jogo que se realiza no dia 14.