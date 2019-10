Sem Rafa e com Mário Rui e William Carvalho (mais ou menos)

A seleção portuguesa de futebol começa hoje a preparar o duelo de sexta-feira com o Luxemburgo, com um treino na Cidade de Futebol, em Oeiras, numa dupla jornada que pode confirmar o apuramento direto para o Euro2020.

Portugal, que também defronta a Ucrânia, no dia 14 de outubro, em Kiev, tem uma sessão agendada para as 10:30, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. Antes, às 10:00, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas, em conferência de imprensa, igualmente na Cidade do Futebol.

Na segunda-feira, o extremo Rafa, que atua no Benfica, foi dispensado dos trabalhos da seleção portuguesa, devido a lesão, com o selecionador Fernando Santos, para já, a não chamar nenhum jogador para render a ausência do campeão europeu.

Portugal joga na sexta-feira em Alvalade, com o Luxemburgo, e na próxima segunda-feira defronta a Ucrânia, em Kiev.

Mário Rui, que é habitual suplente de Raphael Guerreiro no lado esquerdo da defesa lusa, lesionou-se durante a última semana, no encontro do Nápoles na Liga dos Campeões, e nem foi utilizado pelo emblema italiano durante o fim de semana, mas permanece na formação lusa.

William Carvalho, que é totalista por Portugal na fase de qualificação para o próximo Europeu, está com um problema muscular, tendo mesmo falhado o jogo do Bétis da última sexta-feira com o Eibar, mas continua nas opções de Fernando Santos.

Os campeões europeus recebem o Luxemburgo na sexta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e deslocam-se a Kiev no dia 14, para defrontar a Ucrânia, que lidera o grupo B.Em caso de vitória nos dois jogos, e se a Sérvia não vencer na Lituânia, também no dia 14, Portugal garante logo um lugar na fase final do próximo Europeu e mantém-se na luta pelo primeiro lugar do grupo com os ucranianos.



Lista dos 24 convocados:

- Guarda-redes: Beto (Goztepe, Tur), José Sá (Olympiacos, Gre) e Rui Patrício (Wolverhampton, Ing).

- Defesas: José Fonte (Lille, Fra), Mário Rui (Nápoles, Ita), Nelson Semedo (FC Barcelona, Esp), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale), Rúben Dias (Benfica), Ricardo Pereira (Leicester, Ing), Pepe (FC Porto) e Ruben Semedo (Olympiacos, Gre).

- Médios: Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), João Moutinho (Wolverhampton, Ing), Pizzi (Benfica), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), William Carvalho (Betis, Esp) e João Mário (Lokomotiv Moscovo, Rus).

- Avançados: Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruma (PSV Eindhoven, Hol), Gonçalo Guedes (Valência, Esp), João Félix (Atlético de Madrid, Esp), André Silva (Eintracht Frankfurt, Ale) e Cristiano Ronaldo (Juventus, Ita).

Lusa