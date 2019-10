Então vemo-nos daqui a 42 anos

Ainda não o sabiam na altura, mas o dia 8 de outubro de 1961 ficaria para sempre na história do futebol português. Bom, na verdade, ficaria mesmo na história do futebol mundial.

Primeiro, porque marcaria a estreia na seleção nacional de um rapaz de 19 anos chamado Eusébio da Silva Ferreira, que até marcaria um golo - o primeiro dos seus 41 (que, mais tarde, seriam recorde batido por Pedro Pauleta e, claro está, Cristiano Ronaldo).

Depois, porque marcaria a primeira e, até ver, única derrota de Portugal perante uma seleção de amadores que nunca tinha conseguido uma vitória em jogos oficiais de qualificação para Mundiais (no caso, para o Mundial 1962): o Luxemburgo.

Depois daquele surpreendente 4-2 - na primeira volta, Portugal tinha goleado tranquilamente por 6-0, o que terá baixado os níveis de concentração para o segundo embate -, o então treinador Otto Glória teria um desabafo, citado pelo jornal "A Bola", que também ficaria para a história: "Em 100 anos, o Luxemburgo não consegue repetir a proeza de nos vencer".

Ora, 58 anos e 14 jogos depois, ainda não foi desta que o Luxemburgo voltou a surpreender Portugal. Fernando Santos, que sabe destas coisas, já tinha avisado na conferência de imprensa que esta não era uma seleção qualquer, daquelas que mandam pontapé para a frente, mas a verdade é que o Luxemburgo nunca pareceu um adversário problemático no regresso da seleção a Alvalade.

NurPhoto

Bem avisados (até pela 1ª parte para esquecer na Lituânia...), os portugueses entraram em campo com tudo e a seleção - esta noite com quatro alterações em relação ao jogo com a Lituânia: entraram Danilo, Moutinho, Semedo e Pepe; saíram William (lesionado), Rúben Neves, Cancelo e Fonte - rapidamente se instalou no meio-campo alheio.

Com Ronaldo a servir - e bem - de apoio frontal do ataque, João Félix, Bernardo, Bruno e Moutinho juntavam-se todos, bem pertinho uns dos outros, no corredor central, atraindo para lá o emaranhado de jogadores luxemburgueses, que iam defendendo num 4-5-1 que lá de vez em quando parecia 5-4-1, com o extremo a acompanhar as subidas do lateral adversário (como aqui explicou previamente o analista Tiago Teixeira).

Foi assim, precisamente, que Portugal chegou ao primeiro golo do jogo, já depois de Bruno Fernandes ter isolado João Félix, que recebeu e falhou o alvo. Com Nélson Semedo a irromper na profundidade pela direita, a passe de Bruno Fernandes, o lateral entrou pela área e, à saída do guarda-redes Anthony Moris, a bola acabou por sobrar mais para trás, para a entrada da área, onde não estavam os médios do Luxemburgo mas estava Bernardo Silva, a rematar para o 1-0, aos 16 minutos.

Soccrates Images

Aos 25 minutos, primeiro alerta do Luxemburgo: Vincent Thill - a par de Gerson Rodrigues, claramente o mais diferenciado desta seleção que é 93ª do ranking mundial FIFA - ultrapassou Rúben Dias, já na área, e obrigou Rui Patrício a efetuar a primeira defesa da noite.

Depois... pouco mais. A verdade é que a boa entrada de Portugal, depois do golo, desvaneceu-se e a seleção baixou o ritmo, não conseguindo criar mais ocasiões de perigo na 1ª parte, apesar de uma tentativa torta, de longe, de Bruno Fernandes.

Na 2ª parte, nova entrada forte: Portugal voltou a aumentar a velocidade de circulação da bola e a chegar mais perto da área adversária, com Bruno Fernandes a voltar a rematar de longe, agora para defesa do guarda-redes do Luxemburgo, e Cristiano Ronaldo a tentar uma bicicleta que também foi parar às mãos de Moris.

Portugal continuou a carregar no ataque, com Moris a voltar a defender novo remate de Cristiano, mas o guarda-redes nada podia fazer quando, aos 65 minutos, Ronaldo roubou a bola ao central Chanot e depois marcou com um chapéu perfeito o seu 94º golo pela seleção - ficando ainda mais perto do recorde do iraniano Ali Daei, melhor marcador internacional, com 109 golos.

CARLOS COSTA

Já com Guedes no lugar de Bernardo - a substituição valeu alguns assobios, já que o jogador do City estava bem no jogo, mas presume-se que o selecionador quis poupá-lo para segunda-feira -, Portugal voltou a estar perto de marcar, primeiro por intermédio de Félix e depois por intermédio de Ronaldo, mas o golo só surgiria já em cima do apito final.

Os últimos minutos foram bem mais pausados, com o Luxemburgo até a ter mais bola do que seria expectável, mas, num canto, a bola foi parar aos pés de Guedes e o avançado do Valência marcou o 3-0 final.

Vitória portuguesa sem qualquer discussão, que deixa Portugal confortável no 2º lugar do grupo B, com 11 pontos, menos cinco do que a Ucrânia, que tem mais um jogo, e com quem a seleção joga na segunda-feira - dependendo apenas de si para poder apurar-se diretamente para o Euro 2020.