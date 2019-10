Fernando Santos: "Já estive duas vezes em Kiev. Na última vez vim de férias, agora venho para jogar e quero ganhar"

O que espera do jogo

"Penso que o jogo vai ser de altíssimo nível, tem todos o ingredientes para isso. Duas boas equipas, jogadores de qualidade e de técnica elevada. A Ucrânia mostrou em Portugal e no apuramento ter qualidade, sendo muito bem orientada por [Andriy] Shevchenko e que aproveita o facto de serem quase todos jogadores do Shakhtar. Mas, também sabemos do nosso valor e da nossa qualidade. Mas, o jogo de Lisboa mostrou que vai ser um jogo difícil."

A Ucrânia jogará para o empate?

"Não vai entrar no jogo dessa forma, não acredito nisso. A forma como joga não tem nada a ver com uma equipa que pensa apenas em defender e a jogar no contra-ataque. É também uma equipa que gosta de ter bola, de jogar em ataque organizado. Tal como Portugal. Claro que também terá de que ter cuidados defensivos.

Todos os jogadores ucranianos são de elevado grau de qualidade técnica. Não vão mudar o chip de um dia para o outro. Não acredito que vão mudar a filosofia de jogo. A Ucrânia tem jogadores de muita qualidade, muito bem organizada com posse de bola incrível.

Tem um meio-campo forte e neste jogo vão ter o Yarmolenko, que em Lisboa não jogou. Sabemos da qualidade individual e não me parece deva destacar um mas devemos ter atenção à equipa. Não podemos concentrar-nos no jogador A ou B."

O apuramento para o Europeu

"O importante é o jogo da Ucrânia. Amanhã [segunda-feira] temos um jogo decisivo. Queremos chegar ao Europeu no primeiro lugar, mas, neste momento, nada é garantido. Vamos centrar naquilo que é cumprir os nossos objetivos, e o nosso objetivo é ganhar o jogo. Vamos fazer tudo o que nos compete para ganhar.

Jogo de maior dimensão: Os jogadores gostam de todos os jogos. O jogo com o Luxemburgo foi uma final, os outros dois antes também.

A partir do momento em que não conseguimos vencer os dois jogos em casa, todos os encontros passaram a ser finais. Jogar num campo cheio dá sempre prazer a estes jogadores que têm muita experiência em grandes ligas, Ligas dos Campeões, etc."