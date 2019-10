Cuidado, Portugal: os ucranianos vão pressionar alto nos centrais e querer ter a bola

A Ucrânia de Andriy Shevchenko é, neste momento e de forma merecida, a primeira classificada do grupo B, com 16 pontos conquistados nas seis jornadas disputadas. Além do primeiro lugar, a seleção ucraniana é também um dos ataques mais concretizadores (os mesmos 13 golos marcados que Portugal), e tem a defesa menos batida, com apenas um golo sofrido, cortesia da seleção do Luxemburgo:

Portugal 0-0 Ucrânia

Luxemburgo 1-2 Ucrânia

Ucrânia 5-0 Sérvia

Ucrânia 1-0 Luxemburgo

Lituânia 0-3 Ucrânia

Ucrânia 2-0 Lituânia

No que diz respeito à ideia de jogo, a seleção ucraniana demonstra sempre uma intenção clara de construir de forma apoiada desde zonas mais recuadas, mesmo quando o adversário pressiona a sua primeira fase de construção. Procuram oferecer várias linhas de passe ao portador da bola, e ocupar os espaços nas costas da pressão, de modo a saírem com qualidade desde trás.

Apesar de se organizarem em 4-3-3, é muito comum ver um duplo pivô numa fase inicial da construção, posicionado nas costas da primeira linha de pressão adversária. Zinchenko (médio interior) e Stepanenko (médio defensivo) aparecem lado a lado, no espaço entre a primeira e a segunda linha adversária, oferecendo aos centrais opções de passe verticais para ultrapassarem a pressão.

Tendo em conta este ponto forte da seleção da Ucrânia, é fundamental que Portugal, caso decida pressionar em zonas mais altas, o faça de maneira organizada, ou seja, não concedendo muito espaço entre as suas linhas, como aconteceu em alguns momentos contra o Luxemburgo.

Caso apresente um posicionamento como o da imagem seguinte, a seleção ucraniana sairá com facilidade para o ataque e os desequilíbrios vão ser muitos.

Em zonas mais próximas do meio campo ofensivo, o mesmo tipo de posicionamentos. Um dos médios interiores (Zinchenko/ Malinovskyi) baixa e junta-se a Stepanenko no espaço entre os avançados e os médios adversários, enquanto o outro médio interior (Zinchenko/ Malinovskyi) aparece no espaço entre os médios e os defesas.

Foi assim que nasceu o terceiro golo na goleada por 5-0 frente à Sérvia: muito critério e paciência na fase de construção, espaços entre linhas todos ocupados, e a bola a chegar a Malinovskyi, que com muito espaço para receber e conduzir, só parou nas imediações da grande área, onde assistiu Konoplyanka para o golo.

É fundamental que Portugal seja uma equipa compacta no momento da organização defensiva, de modo a evitar que a seleção ucraniana progrida, como tanto gosta, por zonas interiores, e consiga ligar a fase de construção com a de criação através de passes verticais.

Andriy Shevchenko é adepto de um futebol de posse e apoiado, e por isso é muito comum ver uma grande concentração de jogadores ucranianos perto do portador da bola. No entanto, a seleção ucraniana também sabe explorar a largura, deixando, em alguns momentos, o extremo do lado oposto bem aberto no corredor lateral, de modo a receber uma variação do centro de jogo, e ter mais espaço para conduzir em direção à área adversária.

No momento defensivo, e como os números indicam, não é fácil marcar a esta seleção ucraniana. Desde logo, pela pressão alta que fazem quando o adversário procura sair a jogar de forma apoiada. Os dois extremos aparecem mais próximos do ponta de lança para pressionar em zonas interiores, os médios interiores sobem para não haver muito espaço entre linhas, e até os laterais aparecem, em alguns momentos, bem subidos.

Conhecidas as limitações dos centrais portugueses no momento da construção, é fundamental que o médio defensivo (Rúben Neves é o mais competente em posse) e um dos médios interiores (Bruno Fernandes é o que sai melhor da pressão) baixem e ajudem nesta fase, ou Portugal irá passar por muitas dificuldades para sair de forma apoiada.

Em bloco médio, a seleção ucraniana posiciona-se em 4x1x4x1, ainda que nem sempre os extremos baixem para a mesma linha dos médios interiores. Pode estar aí um do pontos fracos a explorar por Portugal, com espaço para os extremos portugueses receberem a bola nas costas dos extremos e médios interiores ucranianos.

Para Portugal chegar com qualidade ao espaço entre a linha defensiva e a linha média ucraniana, é fundamental que volte a repetir os posicionamentos verificados no jogo frente ao Luxemburgo, onde Ronaldo, Félix e Bernardo Silva apareceram quase sempre no espaço entre linhas, com Ronaldo a fazer - e bem - de apoio frontal.

Com a qualidade de passe de Bruno Fernandes, Moutinho e Rúben Neves, e com o posicionamento interior dos três homens da frente, Portugal tem condições para conseguir chegar com qualidade a zonas de finalização.

Sendo a Ucrânia uma seleção que procura logo recuperar a bola no momento da transição defensiva, e que tem sempre muitos jogadores na zona onde a perde, Portugal terá nas transições ofensivas uma arma para chegar com perigo à baliza ucraniana. Para tal, é fundamental que tenham capacidade para retirar rápido a bola da zona de pressão, variando o centro de jogo ou utilizando um passe vertical para o apoio frontal.

Além da qualidade coletiva, a seleção da Ucrânia tem também muita qualidade individual, principalmente no meio campo e ataque.

Ruslan Malinovskyi. O médio da Atalanta é um jogador muitíssimo completo. Joga como médio interior no 4-3-3 da Ucrânia, e acrescenta muita qualidade na construção/criação - muito capaz de ligar o processo ofensivo através do passe vertical -, sendo também um médio com chegada e capacidade de finalização.

Oleks Zinchenko. No Manchester City de Pep Guardiola joga como lateral esquerdo (embora muitas vezes em zonas interiores), mas na seleção é médio interior. Posições diferentes, mas a mesma competência e qualidade. Oferece muito critério e qualidade técnica na fase de construção, mas também aparece muitas vezes no espaço entre linhas para depois realizar o passe para zonas de finalização

Andriy Yarmolenko. O extremo do West Ham é dos jogadores mais talentosos que Shevchenko tem ao seu dispor na seleção ucraniana. À qualidade do seu pé esquerdo, seja no passe ou no remate, junta muita criatividade e visão de jogo, pelo que é um dos mais desequilibradores do ataque ucraniano.

Yevhen Konoplyanka. O extremo do Shakhtar de Luís Castro é uma autêntica dor de cabeça para as defesas adversárias. Na Ucrânia de Shevchenko tem liberdade para aparecer em zonas interiores, mas é quando recebe aberto, no corredor lateral esquerdo, que se torna mais perigoso, através da condução de bola em direção ao corredor central, e da qualidade com que finaliza depois de fletir para dentro.

Marlos. Mais um jogador orientado por Luís Castro, este com maior preponderância no fantástico início de época do Shakhtar. Na seleção ucraniana parte como extremo, mas é no corredor central que aparece mais vezes, e onde demonstra toda a sua qualidade técnica - muito forte em espaços curtos -, classe e criatividade. É também um extremo com muita qualidade na finalização.