Fernando Santos: "Algumas vezes, foi mais com o coração do que, propriamente, com a cabeça"

A análise ao jogo

"O jogo pôs-se complicado. Entrámos bem, tivemos uma chance num livre do Ronaldo e cabeceamento do Danilo, eles depois fizeram golo num canto, a equipa deles segura bem e desequilibrámo-nos um pouco do jogo. Ainda assim, a equipa foi para cima, tentou virar o resultado, conseguiu fazer coisas positivas e outras menos, nomeadamente em organização posicional, expôs-se um bocadinho ao contra-ataque. Das poucas vezes que a Ucrânia foi lá, sentimos dificuldades. Mas tivemos mais quatro ou cinco oportunidades na primeira parte.

Usámos e abusámos um bocadinho do jogo interior, podíamos ter libertado mais o jogo pelos corredores, por isso coloquei o Guedes para dar mais largura ao jogo. Nem sempre foi possível, os jogadores tentaram, mas a Ucrânia esteve sempre bem, a sair bem a jogar. Sofremos o segundo golo, que pesou um pouco, na minha opinião o resultado da primeira parte foi injusto, deveria ter sido um 2-1, no mínimo.

Portugal criou problemas a si próprio?

"A questão central, agora que já aconteceu, é que pedi aos jogadores para entrarem com cabeça na segunda parte. Se fossemos fortes nos aspetos defensivos, como sempre fomos, e se deixássemos liberdade para os avançados, para que sentissem confiança, podíamos dar a volta ao jogo.

Acho que, algumas vezes, foi mais com o coração do que, propriamente, com a cabeça, sobretudo depois do 2-1. Tínhamos condições para abrir mais o jogo, mais superioridade numérica e empurrar o adversário para trás. É verdade que criámos quatro oportunidades, mas pronto, parabéns à Ucrânia.

Perdemos o primeiro objetivo, agora temos duas finais: ganhar à Lituânia e ao Luxemburgo."