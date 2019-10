Ronaldo 700-1 Portugal

Ele arranca uma corrida de dentro para fora, em diagonal, foge pela direita, recebe e cruza a bola rasteira. Ele vê Gonçalo Guedes a dominar um passe na esquerda com o pé direito, a fechar o corpo, a perder meio segundo para enquadrar a postura, a deixar o adversário fechá-lo e o choque dar uma falta para a seleção. E lá vai ele, o batedor de todo o livre a distância de ser batido na baliza, bater a bola que ia à baliza e Danilo desviou de cabeça, por cima da baliza.

E, agora, ele está na pequena área portuguesa, a reagir tarde à bola cruzada num canto, a ver-se atrasado no ataque ao buraco negro de espaço à sua frente, na linha de defesa à zona mal preenchida no primeiro poste. Ele não chega primeiro, quase vai à relva com a entrada fulminante de Kryvtsov, apenas reage à ação do central ucraniano, cuja cabeça desvia o que Rui Patrício adia para o pé de Yaremchuk.

Ele, ele, ele e mais os 447 do pé direito dele, os 125 do pé esquerdo, os 125 da cabeça, o que sabe-se lá como veio do braço e o outro, que bateu na anca.

Os golos dele, que somados dão 699 e o golo que lhe falta para haver setecentos motivos para a prioridade em Portugal seguir em Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, em quem esteve durante a última semana e ainda até ao sexto minuto em Kiev, contra a equipa-alvo não da vitória, do passo em cima rumo ao Europeu, mas do hipotético 700.

A Ucrânia que sai a jogar da área em passes curtos, com o guarda-redes Pyatov a participar, os centrais e os laterais abertos, Zinchenko a passar o que Malinovskiy descomplica com pés de lã, com Marlos a nunca dar uma referência de marcação aos centrais, fugindo dali com engodo, e com Yaremchuk e Yarmolenko esperarem nas costas dos laterais, ou entre eles e os centrais.

Esses ucranianos que marcaram cedo e, por força da circunstância, ou por prévia estratégia, deixaram a primeira linha de pressão subida, mas não para condicionar as ações com bola dos centrais: os extremos pressionaram de fora para dentro, entre os canais Nélson Semedo e Pepe, Raphaël Guerreiro e Rúben Dias, mantendo os médios próximos das costas de Danilo e Moutinho e a equipa compacta.

E Portugal não jogou, mesmo jogando e tendo mais tempo com bola, emperrado como equipa e ultra dependente do que pode ser enquanto aglomerado de 11 jogadores, do que um deles possa inventar em receção orientada, drible ou raide solitário que solte uma reação em cadeia de inspiração - de preferência, com ele a terminá-la.

Durante uma hora, Cristiano Ronaldo foi, de muito longe, o melhor e mais ativo indivíduo a tentar dar sentido a um coletivo sem processos aparentes. Com a equipa em 4-3-3 e os jogadores afastados, ele esperou por conduções de bola de Pepe ou Rúben Dias, tímidos a fixarem adversários, dando-se como referência para passes verticais.

Ele recebeu e tocou para João Mário se aproximar, rematar rasteiro e em jeito. Ele rodou à entrada da área, parou à frente de Zinchenko, tirou-lhe ímpeto e fixou-lhe os apoios, fintou-o e rematou com potência. Houve remates de Danilo e Raphaël Guerreiro à entrada da área, ressacas de cruzamentos para a área.

E, voltando a ele, em dois minutos fugiu duas vezes dos centrais ucranianos, já com a seleção em 4-4-2, para ficar apenas com um adversário a marcá-lo, desviá-lo do caminho e disparar mais duas bolas secas e retilíneas à baliza. Mas, de todas as vezes que recebeu ao centro, arranjou espaço para si próprio e rematou contra tudo que a Portugal não é, Pyatov defendeu.

Na seleção não se viram jogadores a trocarem de posição, a arrastarem marcações e abrirem metros para alguém, a sprintarem em rutura para tentarem criar espaços quando um português tinha a bola nos pés, sem pressão, de frente para a baliza. Viu-se uma equipa a jogar com meter corpos na área, cruzar para lá bolas, ser direta no passe sem vantagens à vista.

E, num momento, ainda na primeira parte, a ser desorganizada sem bola, sem médios que fechassem espaço ao ucraniano que a tinha e com os quatro jogadores da linha defensiva vidrados na bola, a olhar apenas para ela e só virar a cabeça para controlar o espaço quando o passe de Mykolenko já estava na área, no pé de Yarmolenko para o 2-0.

As soluções tentadas foram ter João Félix na frente, a ser mais uma referência entre linhas, dar Bruma à lista de opções a quem passar a bola e esperar por algo, e contar com o risco constante de remate ou passe a rasgar vindo de Bruno Fernandes, no centro do campo. Como um todo, dava em quase nada produzido coletivamente nos intervalos das tentativas isoladas de Ronaldo e na de Bruma, que teve um remate a bater num braço dentro da área.

O penálti expulsou Stepanenko e parou a bola no que mais se quis esperar deste jogo, o golo quatrocentos e quarenta e sete do pé direito de Cristiano, o 700 da carreira dele, sempre ele, que tem e deve ser mais destacado pelos bons motivos que cria, toca e finaliza em campo, do que pelo que pode fazer e ainda não fez.

Porque, nessa diferença, há Portugal, que pode selecionar de entre muitos indivíduos de imensurável técnica nos pés, potencial na cabeça e capacidade para jogar, de quem, muitas vezes, se extrai um resultado do que produzem afastados uns dos outros, a iniciarem jogadas sozinhos - porque, na verdade, isso chega contra bastantes adversários que, per capita, perdem em qualidade.

Mas, sem uma estrutura estável, em que se defenda em bloco coeso, com processos e movimentos trabalhados com bola para, coletivamente, mexer com a organização de quem está do outro lado do campo e criar oportunidades para deixar finalizar, de preferência, quem melhor o faz na seleção e, talvez, no mundo, continuará a aparecer um Uruguai como há um ano e quatro meses, ou a Ucrânia desta segunda-feira.

Nos 15 minutos com mais um jogador em campo, a cabeça de Bruno Fernandes rematou uma bola que rasou o poste, a de Ronaldo desviou outra que parou nas mãos de Pyatov e Danilo, nos descontos, disparou uma bomba à barra da baliza. As duas primeiras obra, finalmente, de jogadas coletivas para gerar um cruzamento, a última vinda de uma sobra, da qual lamentar o azar é redutor para justificar um resultado.

E ele, o melhor de Portugal em Kiev e em muitíssimos outros lugares, no fim, a esbracejar e a gritar na área, desesperado com algo impossível de descodificar pela televisão, embora talvez entendível com um palpite - falta haver mais processos eficazes, desequilibradores e que explorem, em equipa, o que de melhor têm os jogadores na seleção que tem o finalizador mais goleador do futebol.

Enquanto não houver, uma Ucrânia de processos simples, jogadores próximos e juntos da bola, compacta a manter as linhas próximos e com uns quantos craques (Malinovskiy, Marlos e Yarmolenko) a darem sentido à posse de bola, vai jogar melhor do que Portugal, mesmo que toque menos na bola e acerte menos remates na baliza (quatro contra 10), ganhará a Portugal e qualificar-se-á antes para o Europeu.

Mesmo que ele marque 700 golos e tente, sempre ele, salvar a seleção nacional. Cristiano Ronaldo nunca descansa e toda a gente o sabe, mas tudo o resto também importa quando o importante é ter Portugal no próximo Campeonato da Europa.