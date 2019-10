Um ano e quatro meses depois, um certo campeão europeu volta a ser titular na seleção

A última vez que os pés de lã de João Mário jogaram de início pela seleção nacional aconteceu em junho de 2018, precisamente no dia em que Portugal teve a derrota mais recente: nos oitavos-de-final do Mundial, contra o Uruguai, na Rússia, que é onde o médio tem jogado (no Lokomotiv de Moscovo) e conseguiu ser de novo chamado por Fernando Santos.

Depois de ter uns minutos, na sexta-feira, frente ao Luxemburgo, o dono da camisola 10 na seleção será titular frente à Ucrânia, em Kiev, onde também Gonçalo Guedes arrancará de início, ao lado de Cristiano Ronaldo.

Portugal: Rui Patrício; Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias e Raphaël Guerreiro; Danilo Pereira, João Mourinho, Bernardo Silva e João Mário; Cristiano Ronaldo e Gonçalo Guedes.