William tem uma hérnia

O futebolista internacional português William Carvalho vai ser operado na quarta-feira em Lisboa a uma hérnia discal lombar, informou hoje o Bétis.

“William Carvalho será intervencionado cirurgicamente amanhã [quarta-feira], para resolver os problemas lombares motivados pela hérnia discal lombar L5-S1 de que padece”, refere o clube espanhol, em nota publicada no sítio oficial na Internet.

O Bétis explica ainda que, a “pedido do futebolista português”, a intervenção será realizada em Lisboa e supervisionada pelo diretor dos serviços médicos do Bétis, José Manuel Alvarez, e que, após a primeira fase de repouso, fará a recuperação em Sevilha.

O médio tinha sido dispensado na quarta-feira dos trabalhos da seleção portuguesa de futebol, para a qual tinha sido convocado, com vista aos jogos de qualificação para o Euro2020, que Portugal venceu diante do Luxemburgo, por 3-0, e perdeu com a Ucrânia, por 2-1.