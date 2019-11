Hoje já não há "pontas de mama", há Gonçalo Paciência e Eder convocados para a seleção

Se bem se recordam, no último mês a seleção nacional foi a Kiev, onde perdeu com uma Ucrânia que jogou mais e melhor e ficou impossibilitado de chegar ao primeiro lugar do grupo de qualificação para o Europeu de 2020. Quando escolheu os convocados para esse jogo (e contra o Luxemburgo), Fernando Santos disse que, coisa da fortuna, Portugal não dispunha de um 9 puro hoje em dia. E as pessoas lembraram-se dos avançados que deixou de fora.

Como Gonçalo Paciência, que vai com nove golos esta época.

Mas ele e o eternamente saudoso Eder foram, agora, convocados para os jogos contra a Lituânia (14 de novembro) e o Luxemburgo (dia 17), além de André Silva, dando à seleção três avançados que, em outubro, pelas palavras do seleccionador nacional, parecia não haver - ou, pelos vistos, tudo não passou de um mal entendido.

Fernando Santos explicou-o, enumerando as razões para a confusão que diz ter existido: "Estamos a falar de um futebol que já não existe. O que falei tem a ver com o ponta de lança, um jogador fixe, de área, que joga num espaço muito curto de campo. No meu tempo chamavam-se pontas de mama. Hoje em dia vejo poucas equipas a fazerem isso no futebol atual. Hoje as equipas apresentam jogadores com características diferentes. Nos últimos anos, em Portugal, só me lembro do Rui Águas e do Fernando Gomes. O Pauleta, por exemplo, jogava a 9, mas não tinha essas características, procurava muito a bola no espaço."

Os convocados por Fernando Santos para os jogos com a Lituânia e o Luxemburgo:

Guarda-redes: Rui Patrício, José Sá e Beto.

Defesas: Nélson Semedo, Ricardo Pereira, Pepe, Rúben Dias, José Fonte, Rúben Semedo, Raphaël Guerreiro e Mário Rui.

Médios: Danilo Pereira, Rúben Neves, João Moutinho, Bruno Fernandes, Pizzi, João Mário.

Avançados: Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Eder, Daniel Podence, Diogo Jota, André Silva e Gonçalo Paciência.