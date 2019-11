Pepe e Nélson Semedo lesionados, Cancelo e Domingos Duarte chamados à seleção

Pepe saiu de Glasgow, na Escócia, com uma lesão na coxa esquerda do Rangers-FC Porto, na quinta-feira. Nélson Semedo durou 23 minutos no Barcelona-Celta, de sábado, até sair, também, por culpa de um problema na coxa. Em três dias, dois convocados para a seleção nacional ficaram indisponíveis devido a fatores que não controlam.

Fernando Santos teve que reagir e fê-lo chamando, no caso do lado direito da defesa, João Cancelo, alguém a quem nada disto será novo e que está na primeira época no Manchester City, da Premier League.

Mas, para resolver o problema no centro da defesa, o seleccionador convocou Domingos Duarte, central com raízes vincadas no onze do Granada que regressou esta época à La Liga e, para já, vai no 9.º lugar do campeonato (já chegou a estar em 3.º).

É a primeira convocatória da carreira para o central de 24 anos, que se desvinculou este ano do Sporting, depois de nunca se ter estreado na primeira equipa e ser emprestado, sucessivamente, ao Desportivo de Chaves e ao Deportivo La Coruña.