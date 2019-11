"Diferente e mais maduro", eis Gonçalo Paciência: "A seleção é o expoente máximo para um jogador. Sinto o meu trabalho recompensado"

O futebolista Gonçalo Paciência, de regresso à seleção portuguesa após dois anos de ausência, assinalou hoje que está a fazer uma boa temporada no Eintracht Frankfurt e assumiu o desejo que estar na fase final do Euro2020.

"É uma satisfação enorme para mim. Estou muito feliz. A seleção nacional é o expoente máximo do que um jogador pode ter. Sinto o meu trabalho recompensado. Estou aqui porque tenho feito golos e jogado bem", afirmou Gonçalo Paciência.

O jogador, de 25 anos, falava aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes do primeiro treino de Portugal, que começou hoje a preparar o embate de quinta-feira com a Lituânia, do Grupo B de apuramento para o próximo Europeu.

"Temos que ser todos ambiciosos. Fui criado assim. Claramente, está no meu horizonte poder representar sempre Portugal. Esse é o objetivo de todos os jogadores, seja em Portugal, na China ou no Japão. Mas, para já, o mais importante são estes dois jogos com Lituânia e Luxemburgo", referiu.

Paciência admitiu que está um "jogador diferente e mais maduro" desde que ingressou no Eintracht Frankfurt, no início da época 2018/19, e rejeitou entrar em comparações como seu pai, Domingos, que também foi avançado e internacional português.

"Se conseguir ter 50/60% do ele teve, já fico feliz. Não quero competir com ele. Para mim, ele é um exemplo", confessou.

Questionado sobre uma possível lesão de Cristiano Ronaldo, o avançado brincou com a situação e garantiu que o capitão está a "100% na seleção".

"Se está cá, é porque está em condições. Não sou médico. Gostava de ser um dia, mas não sou. Ainda não tive tempo para isso. Ele está a 100% na seleção e isso é mais importante. É o melhor do mundo", frisou.

Formado no FC Porto, Gonçalo Paciência tem apenas uma internacionalização por Portugal, num particular com os Estados Unidos (1-1), em Leiria, em novembro de 2017, e leva esta temporada 23 jogos e nove golos em todas as competições pelo Eintracht Frankfurt.

O Portugal-Lituânia está agendado quinta-feira, às 19:45, no Estádio Algarve, e terá arbitragem do francês Ruddy Buquet. Três dias depois, os campeões europeus jogam no Luxemburgo, na despedida do Grupo B.

O agrupamento é liderado pela Ucrânia (19 pontos, em sete jogos), seguido por Portugal (11, em seis), Sérvia (10, em seis), Luxemburgo (quatro, em seis) e Lituânia (um, em sete).