Rúben Neves e os golaços de fora da área: "Não importa quem marca, importa é ganhar e dar alegrias aos portugueses"

Pronto para a titularidade?

"Todos os jogadores na seleção estão preparados e cabe ao selecionador tomar as decisões. Qualquer um irá fazer o melhor possível para ganhar."

Ronaldo está bem?

"Está bem, treinou bem, como sempre treina, com uma grande motivação para o jogo. Devemos ter o Ronaldo de sempre amanhã."

Frequência de golos de fora da área no Wolverhampton

"Espero poder ajudar a minha equipa e a minha seleção em todos os jogos, treino todos os dias para isso. Não importa quem marca, importa é ganhar e dar alegrias aos portugueses."

Presença no Euro 2020

"É um sonho para qualquer jogador, mas o mais importante são estas duas finais que temos pela frente e vamos dar o nosso máximo para conseguir vencer."

Lesão de William

"Como já disse, as decisões são do selecionador e todos os jogadores estão preparados para ajudar a seleção. Seja qual for a escolha, Portugal vai ter uma boa equipa."

Falta de golos de Rúben Neves na seleção

"Tenho imensos jogos no Wolves, se calhar se compararmos o número de jogos, é por aí. Não estou focado nos golos, estou focado em ajudar a seleção".