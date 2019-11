"Toda a gente gosta de dar palpites sobre o Cristiano. Está aqui, está bem e vai jogar. Peço desculpa mas não volto a falar disso"

Facilidades perante adversários menos cotados

"Em futebol isso hoje não existe, não há jogos fáceis. Portugal obviamente é favorito, pela qualidade dos seus jogadores, mas tem de demonstrá-lo no campo. Acredito que Portugal vai fazer dois bons jogos e vai vencer. Este adversário sempre que joga contra Portugal tem motivação extra, porque joga contra o campeão da Europa, é normal. Vai tentar defender bem e tentar surpreender. Se estivermos ao nível do que fizemos em 80% do tempo de jogo na Lituânia, iremos ganhar. Temos de estar no Euro 2020 e portanto temos de ganhar estes dois jogos."

Ronaldo está bem fisicamente?

"Mas isso é uma questão incontornável para quem? Para mim não é. Se não estivesse bem, não o tinha convocado. Obviamente toda a gente quer falar de Cristiano Ronaldo e toda a gente gosta de dar palpites sobre o Cristiano Ronaldo, porque é o melhor do mundo. Se fosse outro jogador qualquer não se falava nada disto. Cristiano está aqui, está bem e vai jogar, não há dúvida nenhuma em relação a isso."

Estratégia contra a Lituânia

"É a mesma que usámos lá, nos primeiros minutos fomos avassaladores. Mas no momento de transição ataque-defesa tivemos algumas dificuldades, não estávamos tão bem organizados e permitimos que saíssem em contra atque. Depois na 2ª parte acertámos isso e o jogo tornou-se mais fácil. Temos de aproveitar as qualidades dos jogadores nos momentos ofensivos do jogo. Temos de ganhar os duelos individuais e não permitir que o adversário saia. Fazendo isso bem, com mais ou menos dificuldade, Portugal irá ganhar."

Cristiano Ronaldo está mesmo bem?

"Cristiano Ronaldo outra vez não. Peço desculpa mas não volto a falar de Cristiano Ronaldo. Se quiseres fazer uma pergunta sobre o jogo, fazes. Sobre isso já respondi."

Avançados convocados

"André Silva sempre esteve connosco, Eder várias vezes, o único que não esteve tanto foi o Paciência, não jogou com a regularidade necessária para ser chamado, mas de resto não há nenhuma alteração. Jogámos no Euro com dois avançados."

Pressão depois das conquistas no Euro e na Liga das Nações

"Pressão não, a pressão é positiva. Sempre que jogamos aqui há estádios cheios e isso é bom para os jogadores, é bom sentir esse apoio."

Ausências por lesão

"Isso não me passa pela cabeça, convoquei estes e penso nestes desde que entrei em estágio. Sei quem quero que ocupe as posições, consoante o que quero para a equipa".