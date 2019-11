Fernando Santos: "As pessoas é que tinham dúvidas sobre Ronaldo, eu não tinha nenhuma"

A vitória

"Os jogadores cumpriram o plano. Fizemos uma primeira parte muito boa, com muita variedade de jogo e sempre com o controlo do jogo. Podíamos ter acabado a primeira parte com mais golos. Disse ao intervalo para fazermos mais golos, que se fizéssemos o terceiro ou quarto golo que podíamos ficar mais descansados para o próximo jogo".

Jogo com o Luxemburgo

"Vamos procurar fazer o mesmo, mas temos um adversário diferente. Temos menos de 72 horas para recuperar. Vamos ver."

A condição física de Ronaldo

"Ele está bem, está em condições. Eu não tinha dúvidas nenhumas, disse isso na conferência de imprensa. As pessoas é que tinham, eu não tinha nenhuma".