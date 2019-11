Bruno Fernandes: “Este jogo foi mais na base da quantidade do que da qualidade”

A exibição q.b.

“A exibição foi boa dadas as condições. Sabíamos que o jogo seria mais na base da quantidade do que na qualidade. Tivemos entrega e grande espírito, mas há jogos em que a qualidade não pode vir ao de cima tão facilmente. O campo estava muito difícil, tínhamos de fazer passes em profundidade e o facto de não sentirmos os pés torna tudo mais difícil. Mas o nosso objetivo era sair com a vitória e foi conseguido”

O sonho

“Portugal tem sempre de sonhar com o Euro2020. O Euro2016 foi muito difícil de conquistar para quem lá esteve; agora, o objetivo é jogo a jogo. O mister Fernando Santos sempre disse isso e será isso que poderá levar-nos a uma grande campanha no europeu”

A estreia

“Marcar pela primeira vez é uma grande satisfação, ainda para mais num jogo de grande importância. O objetivo é fazer uma grande época e estar presente no europeu. Toda a gente que está aqui e que não está quer lá estar. Cabe ao mister tomar a decisão mas o importante é Portugal fazer uma grande campanha”.