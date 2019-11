Mexidas no ataque, no meio-campo e na defesa: o onze de Portugal

Fernando Santos fez algumas alterações no onze de Portugal que, daqui a pouco, encontra o Luxemburgo no jogo decisivo para o apuramento para o Euro2020. Comparando esta equipa com a que entrou de início diante da Lituânia, no Algarve (6-0), o selecionador optou por mudar peças no ataque (saiu Gonçalo Paciência e entrou André Silva), no meio-campo (Danilo por troca com Rúben Neves) e na defesa (Raphäel Guerreiro por Mário Rui).

O Luxemburgo - Portugal, em que Ronaldo pode chegar ao golo 100 pela Seleção Nacional, joga-se AQUI, na Tribuna Expresso.

Onze de Portugal: Rui Patrício; Ricardo Pereira, José Fonte, Rúben Dias, Raphael Guerreiro; Danilo, Pizzi, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, André Silva e Cristiano Ronaldo