Sorteio do Euro2020: Portugal nada com tubarões

Grupo A

1 Turquia

2 Itália

3 País de Gales

4 Suíça



Grupo B

1 Dinamarca

2 Finlândia

3 Bélgica

4 Rússia



Grupo C

1 Holanda

2 Ucrânia

3 Áustria

4 [vencedor do playoff do caminho D: Geórgia/Bielorrússia - Macedónia do Norte/Kosovo]

Grupo D

1 Inglaterra

2 Croácia

3 [vencedor do playoff do caminho C: Escócia - Israel, Noruega - Sérvia]

4 República Checa



Grupo E

1 Espanha

2 Suécia

3 Polónia

4 [vencedor do playoff do caminho B: Bósnia e Herzegovina - Irlanda do Norte, Eslováquia - República da Irlanda]



Grupo F

1 [vencedor do playoff do caminho A: Islândia - Romania, Bulgária - Hungria]

2 Portugal

3 França

4 Alemanha

17h33: Primeiras equipas sorteadas, do Pote 1, as que tiveram melhores qualificações: a Ucrânia está no Grupo C, na segunda posição; a Espanha está no Grupo E, na posição 1; a Alemanha está no Grupo F, na posição 4; a Bélgica está no Grupo B, na posição 3; a Inglaterra está no Grupo D, posição 1; a Itália está no Grupo A, na posição 2.

17h28: Entra, agora, Giorgio Marchetti, o secretário-geral adjunto da UEFA, rosto conhecido e omnipresente em quase todos os sorteios da UEFA. Traduzido: o sorteio está prestes, prestes a arrancar.

17h24: Sobem ao palco Ricardo Carvalho e João Mário, dois internacionais portugueses que venceram o Euro2016, em França. João Mário diz que a final de Paris é “um dia que jamais esquecerá, extraordinário”; Ricardo Carvalho relembra a chegada a Lisboa com “as pessoas felizes pelo feito”, garantindo que o país está pronto para “outro grande momento novamente”.

17h17: Se não sabiam, aqui está Skillzy, a mascote da competição que será disputada em 12 cidades.

17h14: Agora, sobe a palco o DJ Martin Garrix, que será o responsável pela música oficial do Euro2020. A canção ainda não pode ser revelada.

17h10: A cerimónia arranca em Bucareste, com um bailado e a apresentação dos apresentadores, um dos pais, Pedro Pinto, o português do costume nestas andanças da UEFA.

Portugal conhece este sábado os adversários da fase de grupos do Europeu de futebol de 2020. O sorteio realiza-se na cidade de Bucareste, na Roménia.

Portugal é o atual campeão europeu em título. A seleção nacional vai defender no próximo ano o troféu conquistado em 2016, em França.

A fase final do Euro 2020 realiza-se de 12 de junho a 12 de julho, em 12 cidades de 12 países, com arranque no Estádio Olímpico de Roma e fase final no Estádio de Wembley, em Londres, que será palco das meias-finais e da final.

Na fase de grupos (12 a 24 de junho), as 24 seleções são divididas em seis grupos de quatro, com os dois primeiros de cada agrupamento e os quatro melhores terceiros a seguirem para os oitavos de final, que se realizam-se de 27 a 30.

Seguem-se os quartos de final, em 3 e 4 de julho, as meias-finais, a 7 e 8, e a final, a 12, dia em que será conhecido o sucessor de Portugal.