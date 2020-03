Portugal vai começar a defender o título da Liga das Nações contra França, Suécia e Croácia

Já não serão dois adversários, como na primeira, experimental e boa - porque sabemos quem a ganhou - edição da prova, mas sim três, porque os grupos passaram a ter quatro seleções e a Portugal calhou defrontar a França, a Suécia e a Croácia.

As grupos vão ser jogadores entre setembro e novembro desta ano. A fase final realiza-se em junho de 2021, em país ainda a decidir.

A Liga da Nações é a competição que a UEFA inventou para tornear os jogos particulares, vulgo amigáveis, que paravam interrompiam o calendário competitivo dos clubes para, no fundo, se realizarem partidas entre seleções que contavam para nada. Portugal acolheu a fase final da primeira edição, em junho do ano passado, ganhando na final (1-0) à Holanda, no Estádio do Dragão.

Os grupos da Liga das Nações:

Liga A

Grupo 1

Grupo 2

Islândia

