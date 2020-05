Fernando Santos de volta ao trabalho, de máscara e com o escritório remodelado

Com máscaras e "numa sala completamente remodelada" para assegurar a segurança dos trabalhadores, a equipa técnica da seleção nacional regressou esta terça-feira à Cidade do Futebol, sede da Federação Portuguesa de Futebol.

Fernando Santos, João Costa, Ilídio Vale, Fernando Justino, Jorge Rosário e Ricardo Santos estiveram reunidos pela primeira vez depois do início da pandemia de covid-19, também "para dar um sinal público do início do período de desconfinamento na própria FPF", segundo o texto publicado pelo organismo federativo.

Os membros da equipa técnica nacional tiveram de cumprir o protocolo definido pela Unidade de Saúde e Performance da FPF, que obriga, entre outras medidas, "à utilização de máscaras de segurança a qualquer funcionário ou visitante presente no quartel-general da FPF, em Oeiras".

Recorde-se que ainda não é certo em que termos decorrerá o Euro 2020 (em 2021), já que a UEFA adiou recentemente uma reunião dedicada ao tema.