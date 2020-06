5 de setembro de 2020: Croácia. O dia e o adversário com que Portugal começa a defender o título na Liga das Nações

O sorteio da segunda edição da Liga das Nações definiu, esta sexta-feira, em Nyon, todos os jogos dos vários grupos da prova, que começam já em setembro: no dia 3 há 10 jogos marcados por toda a Europa.

A seleção portuguesa, atual detentora do troféu, entra em campo a 5 de setembro, recebendo a Croácia, em estádio a definir. Na 2ª jornada, a 8 de setembro, Portugal vai à Suécia e, na 3ª jornada, a 9 de outubro, vai a França, reeditando assim a final do Euro 2016.

A 4ª jornada do grupo A3 está marcada para 12 de outubro, com um Portugal-Suécia, sendo a 5ª jornada disputada a 12 de novembro, com um Portugal-França. Na última jornada do grupo, Portugal vai à Croácia, a 15 de novembro.

Recorde-se que o primeiro classificado de cada grupo da Liga A - as seleções mais cotadas - jogará, posteriormente, a final four da prova.

PRIMEIRA JORNADA

Quinta-feira, 3 de Setembro

A4 Alemanha - Espanha

A4 Ucrânia - Suíça

B3 Rússia - Sérvia

B3 Turquia - Hungria

B4 Bulgária - República da Irlanda

B4 Finlândia - País de Gales

C3 República da Moldávia - Kosovo

C3 Eslovénia - Grécia

D1 Ilhas Faroé - Malta

D1 Letónia - Andorra

Sexta-feira, 4 Setembro

A1 Itália - Bósnia e Herzegovina

A1 Países Baixos - Polónia

B1 Noruega - Áustria

B1 Roménia - Irlanda do Norte

B2 Escócia - Israel

B2 Eslováquia - República Checa

C4 Bielorrússia - Albânia

C4 Lituânia - Cazaquistão

Sábado, 5 Setembro

C2 Macedónia do Norte - Arménia

D2 Gibraltar - San Marino

A2 Islândia - Inglaterra

C1 Azerbaijão - Luxemburgo

C1 Chipre - Montenegro

C2 Estónia - Geórgia

A2 Dinamarca - Bélgica

A3 Portugal - Croácia

A3 Suécia - França

SEGUNDA JORNADA

Domingo, 6 Setembro

B4 País de Gales - Bulgária

D1 Andorra - Ilhas Faroé

B3 Hungria - Rússia

B4 República da Irlanda - Finlândia

C3 Eslovénia - República da Moldávia

A4 Espanha - Ucrânia

A4 Suíça- Alemanha

B3 Sérvia - Turquia

C3 Kosovo - Grécia

D1 Malta - Letónia

Segunda-feira, 7 Setembro

C4 Cazaquistão - Bielorrússia

A1 Bósnia e Herzegovina - Polónia

A1 Países Baixos - Itália

B1 Áustria - Roménia

B1 Irlanda do Norte - Noruega

B2 República Checa - Escócia

B2 Israel - Eslováquia

C4 Albânia - Lituânia

Terça-feira, 8 Setembro

C2 Arménia - Estónia

C2 Geórgia - Macedónia do Norte

A2 Bélgica - Islândia

A2 Dinamarca - Inglaterra

A3 França - Croácia

A3 Suécia - Portugal

C1 Chipre - Azerbaijão

C1 Luxemburgo - Montenegro

D2 San Marino - Liechtenstein

TERCEIRA JORNADA

Quinta-feira, 8 Outubro

C2 Arménia - Geórgia

A1 Bósnia e Herzegovina - Países Baixos

A1 Polónia - Itália

B1 Irlanda do Norte - Áustria

B1 Noruega - Roménia

B2 Israel - República Checa

B2 Escócia - Eslováquia

C2 Estónia - Macedónia do Norte

D2 Liechtenstein - Gibraltar

Sexta-feira, 9 Outubro

A2 Inglaterra - Bélgica

A2 Islândia - Dinamarca

A3 Croácia - Suécia

A3 França - Portugal

B3 Rússia - Turquia

B3 Sérvia - Hungria

C1 Luxemburgo - Chipre

C1 Montenegro - Azerbaijão

D1 Andorra - Malta

D1 Ilhas Faroé - Letónia

Sábado, 10 Outubro

B4 República da Irlanda - País de Gales

C4 Cazaquistão - Albânia

B4 Finlândia - Bulgária

C4 Lituânia - Bielorrússia

A4 Espanha - Suíça

A4 Ucrânia - Alemanha

C3 Grécia - República da Moldávia

C3 Kosovo - Eslovénia

QUARTA JORNADA

Domingo, 11 Outubro

B2 Escócia - República Checa

B1 Noruega - Irlanda do Norte

C2 Estónia - Arménia

C2 Macedónia do Norte - Geórgia

D2 Liechtenstein - San Marino

A1 Itália - Países Baixos

A1 Polónia - Bósnia e Herzegovina

B1 Roménia - Áustria

B2 Eslováquia - Israel

Segunda-feira, 12 Outubro

C1 Azerbaijão - Chipre

A2 Inglaterra - Dinamarca

A2 Islândia - Bélgica

A3 Croácia - França

A3 Portugal - Suécia

B3 Rússia - Hungria

B3 Turquia - Sérvia

C1 Montenegro - Luxemburgo

D1 Ilhas Faroé - Andorra

D1 Letónia - Malta

Terça-feira, 13 Outubro

A4 Alemanha - Suíça

A4 Ucrânia - Espanha

B4 Bulgária - País de Gales

B4 Finlândia - República da Irlanda

C3 Grécia - Kosovo

C3 República da Moldávia - Eslovénia

C4 Bielorrússia - Cazaquistão

C4 Lituânia - Albânia

QUINTA JORNADA

Quinta-feira, 12 Novembro

C1 Azerbaijão - Montenegro

C4 Bielorrússia - Lituânia

A2 Bélgica - Inglaterra

A2 Dinamarca - Islândia

A3 Portugal - França

A3 Suécia - Croácia

C1 Chipre - Luxemburgo

C4 Albânia - Cazaquistão

Sexta-feira, 13 Novembro

C2 Geórgia - Arménia

A4 Alemanha - Ucrânia

A4 Suíça- Espanha

B4 Bulgária - Finlândia

B4 País de Gales - República da Irlanda

C2 Macedónia do Norte - Estónia

C3 República da Moldávia - Grécia

C3 Eslovénia - Kosovo

D2 San Marino - Gibraltar

Sábado, 14 Novembro

B2 República Checa - Israel

D1 Malta - Andorra

B1 Roménia - Noruega

B2 Eslováquia - Escócia

B3 Turquia - Rússia

D1 Letónia - Ilhas Faroé

A1 Itália - Polónia

A1 Países Baixos - Bósnia e Herzegovina

B1 Áustria - Irlanda do Norte

B3 Hungria- Sérvia

SEXTA JORNADA

Domingo, 15 Novembro

C4 Albânia - Bielorrússia

C4 Cazaquistão - Lituânia

A2 Bélgica - Dinamarca

A2 Inglaterra - Islândia

A3 Croácia - Portugal

A3 França - Suécia

C1 Luxemburgo - Azerbaijão

C1 Montenegro - Chipre

Segunda-feira, 16 Novembro

C2 Arménia - Macedónia do Norte

C2 Geórgia - Estónia

A4 Espanha - Alemanha

A4 Suíça- Ucrânia

B4 República da Irlanda - Bulgária

B4 País de Gales - Finlândia

C3 Grécia - Eslovénia

C3 Kosovo - República da Moldávia

D2 Gibraltar - Liechtenstein

Terça-feira, 17 Novembro

A1 Bósnia e Herzegovina - Itália

A1 Polónia - Países Baixos

B1 Áustria - Noruega

B1 Irlanda do Norte - Roménia

B2 República Checa - Eslováquia

B2 Israel - Escócia

B3 Hungria- Turquia

B3 Sérvia - Rússia

D1 Andorra - Letónia

D1 Malta - Ilhas Faroé