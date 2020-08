Portugal jogará contra a Espanha a 7 de outubro

Antes do 3-3 de há dois anos, na Rússia, para o arranque do Mundial, houve um 0-0 em 2012, nas meias-finais do Europeu que eliminaria Portugal nos penáltis, e antes, em 2010, jogou-se o amigável vestido de espécie de vingança pelo que aconteceu nesse ano, no Campeonato do Mundo da África do Sul, onde a seleção nacional venceu por 4-0 no Estádio da Luz (golos de Carlos Martins, Hélder Postiga x2 e Hugo Almeida) contra a então campeã mundial. Foi a última vez que Portugal e Espanha se defrontam num encontro particular.

Voltarão a fazê-lo a 7 de outubro, outra vez em Lisboa, mas ainda em estádio por designar, revelaram esta segunda-feira as federações portuguesa e espanhola. A partida contra a seleção treinada por Luis Enrique será a segunda particular que Portugal fará este ano. A outra terá a Andorra como adversário, a 11 de novembro, também em Lisboa e igualmente em estádio que a Federação Portuguesa de Futebol divulgará mais tarde.

Antes e depois, a seleção nacional terá cinco jogos relativos à fase de grupos da Liga das Nações: contra a Croácia, no Estádio do Dragão, a 5 de setembro; a Suécia, em Solna, a 8 de setembro; no mês seguinte, visitará a França, a 11 de outubro, e depois receberá a Suécia, a 14. Por fim, a 14 de novembro, Portugal receberá a seleção francesa, e a 17 irá à Croácia para fechar a fase de grupos da Liga das Nações.