Portugal treina no Dragão com Ronaldo em dúvida

A seleção portuguesa faz esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, o último treino antes da receção de sábado à Croácia, do arranque da Liga das Nações em futebol, numa altura em que Cristiano Ronaldo está em dúvida.

O avançado e capitão de Portugal falhou as duas últimas sessões, que decorreram na Cidade do Futebol, em Oeiras, devido a um problema num dedo do pé direito, e poderá não estar condições de poder atuar na primeira jornada do Grupo 3.

Dos 25 jogadores convocados, o selecionador Fernando Santos já sofreu uma baixa, com o médio Renato Sanches a ter de abandonar os trabalhos da seleção nacional devido a lesão.

Portugal treina às 11:30 no Estádio do Dragão, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social, e no final do apronto, às 12:45, Fernando Santos irá falar aos jornalistas, na conferência de imprensa de antevisão da partida com os croatas.

O Portugal-Croácia está agendado para as 19:45 de sábado.

Três dias depois, a equipa das ‘quinas’ desloca-se a Solna, nos arredores de Estocolmo, para defrontar a Suécia, também em encontro a contar para a Liga das Nações.

Os campeões europeus e detentores da Liga das Nações ainda não efetuaram qualquer jogo em 2020, devido à covid-19. O último encontro aconteceu em 17 de novembro do ano passado, no triunfo por 2-0 no Luxemburgo, que valeu a qualificação para a fase final do Euro2020, que, entretanto, foi adiado para 2021, devido à pandemia.