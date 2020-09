Outra vez campeões europeus, agora de futebol de praia

A seleção portuguesa de futebol de praia revalidou hoje o título de campeã europeia, ao bater a Suíça por 5-4, em encontro da quarta e última jornada da Superfinal da Liga Europeia de 2020.

A formação das ‘quinas’, que conquistou a prova pela sétima vez, depois de 2002, 2007, 2008, 2010, 2015 e 2019, triunfou com três golos de Léo Martins, um de André Lourenço e outro de Belchior.

Na Nazaré, os comandados de Mário Narciso terminaram a prova com quatro triunfos em quatro jogos, pois já tinham batido anteriormente França (7-0), Alemanha (4-1) e Ucrânia (4-2).

A seleção portuguesa voltou ao Dragão, precisamente onde tinha conquistado a 1ª edição da Liga das Nações, para, mais de um ano depois, voltar a vencer, agora no início da 2ª edição da prova, com uma exibição categórica frente a uma Croácia, vice-campeã mundial, mais débil do que o expectável (4-1)