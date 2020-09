Fernando Santos: "A vitória é justa, mas a exibição não é assim tão conseguida quanto isso"

Início difícil

"Acho que nos primeiros 20 minutos tivemos muita dificuldade, não conseguimos acertar com a forma deles jogarem apesar de conhecermos bem essa forma de jogar, aquele jogo longo, a aproximação dos médios na segunda bola. Tivemos muita dificuldade nessas ações, não conseguimos ganhar as segundas bolas e perdemos a bola com alguma facilidade. A Suécia nesses 20 minutos não foi melhor, mas teve outro elan, foi acreditando"

Exibição menos conseguida

"Começámos a melhorar, a ter bola, a obrigar os suecos a não encontrar o espaço, eliminámos essa possibilidade de eles jogarem longo e aí o jogo ficou mais equilibrado, com ascendente nosso. A expulsão foi fundamental neste jogo. Eu acredito que Portugal iria vencer na mesma, até porque a equipa já estava melhor, já estava a criar situações de golo. Depois houve períodos em que claramente controlámos. A vitória é justa, mas a exibição não é assim tão conseguida quanto isso. Controlámos mas sempre com alguma previsibilidade. Se tivéssemos feito a bola circular mais rápido o resultado poderia ter sido outro"

Luta com a França

"É jogo a jogo. Não será a dois porque a Croácia em casa vai querer mostrar a sua qualidade e a Suécia vai continuar a lutar. Mas olhando de forma teórica para o que está a acontecer isso é o que se perspectiva"