O regresso do capitão: este é o onze de Portugal para o jogo com a Suécia

Cristiano Ronaldo está recuperado da infeção no pé direito que o afetou na última semana e o fez falhar o jogo com a Croácia e está de regresso ao onze de Portugal para o encontro com a Suécia (19h45, RTP1 e Sport TV1).

O capitão da Seleção entra para o lugar de Diogo Jota, que vai começar o encontro no banco. É a única alteração no onze de Portugal para o jogo com os nórdicos.

O onze de Portugal: Anthony Lopes; Raphael Guerreiro, Pepe, Rúben Dias, João Cancelo; Danilo, João Moutinho, Bruno Fernandes; João Félix, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo.

O onze da Suécia: Olsen; Krafth, Helander Jansson, Augustinsson, Olsson, Svensson, Kulusevski, Forsberg, Isak e Berg.