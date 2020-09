Um mês, três jogos: Fernando Santos anuncia convocados a 1 de outubro

O selecionador Fernando Santos anuncia em 1 de outubro a lista de convocados de Portugal para os três jogos que vai realizar nesse mês, dois a contar para a Liga das Nações, divulgou hoje a Federação Portuguesa de Futebol.

Fernando Santos vai revelar os convocados na Cidade de Futebol, em Oeiras, às 12:30.

Em 7 de outubro, Portugal defronta a Espanha num encontro particular que vai decorrer no Estádio José Alvalade, em Lisboa, seguindo-se dois jogos a contar para o Grupo 3 da Liga das Nações.

Quatro dias depois, a seleção nacional, que conquistou a primeira edição da prova, regressa pela primeira vez ao Stade de France desde que venceu o Euro2016 para enfrentar a França e, em 14 de outubro, volta a atuar em Alvalade perante a Suécia.

Portugal lidera o Grupo 3 da Liga A da Liga da Nações com seis pontos, em igualdade com a França, embora tenha vantagem no número de golos marcados. Suécia e Croácia continuam com zero.

Logo após a divulgação de Fernando Santos, será a vez do selecionador de sub-21, Rui Jorge, revelar as escolhas para os próximos jogos do Grupo 7 de qualificação para o Campeonato da Europa 2021 frente à Noruega, em 9 de outubro, no Estoril, e em Gibraltar, em 13.