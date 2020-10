Seleção: José Fonte testa positivo à covid-19. Domingos Duarte é o substituto

O defesa central José Fonte (Lille) testou positivo à covid-19, tendo sido substituído prontamente por Domingos Duarte (Granada) que irá integrar a Seleção Nacional na preparação para os encontros contra Espanha (amigável, quarta-feira), França (domingo, Liga das Nações) e Suécia (quarta-feira, Liga das Nações).

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol esclarece que os outros futebolistas, igualmente testados, tal como a equipa técnica e o staff, testaram negativo.

Leia o comunicado

"Fernando Santos chamou o defesa Domingos Duarte, do Granada, para os trabalhos da Seleção Nacional com vista aos próximos jogos frente a Espanha, França e Suécia.

O internacional português José Fonte testou positivo para COVID-19 e foi dispensado da Seleção Nacional. Os restantes jogadores, bem como equipa técnica e staff, testaram negativo na despistagem do SARS-Cov-2 e estão à disposição de Fernando Santos.



A seleção nacional realiza esta tarde a segunda sessão de treino antes do jogo de preparação com a Espanha, agendado para amanhã.



Às 14h30, Fernando Santos e um jogador participarão na conferência de imprensa, a realizar no Estádio de Alvalade."