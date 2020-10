Muitas novidades na seleção para defrontar a Espanha

Há várias novidades nos titulares escolhidos por Fernando Santos, em relação ao último jogo da seleção, frente à Suécia (vitória por 2-0, para a Liga das Nações).

Na baliza, é Rui Patrício e não Anthony Lopes a jogar; na defesa, sai Rúben Dias e entra Rúben Semedo; no meio-campo, saem Danilo e Bruno Fernandes e entram Rúben Neves e Renato Sanches; e, finalmente, no ataque, apenas Ronaldo se mantém, com Trincão e André Silva a entrarem para os lugares que tinham sido de Bernardo Silva e João Félix.

O onze de Portugal: Rui Patrício, João Cancelo, Pepe, Rúben Semedo, Guerreiro, Rúben Neves, João Moutinho, Renato Sanches, Trincão, Cristiano Ronaldo e André Silva.

O onze de Espanha: Kepa, Sergi Roberto, Llorente, Éric García, Reguilón, Busquets, Ceballos, Canales, Rodrigo, Dani Olmo e Gerard Moreno.

Pode seguir o jogo ao minuto AQUI, na Tribuna Expresso.