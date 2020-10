Covid-19. E vão dois infetados na Seleção: Anthony Lopes dispensado

O guarda-redes Anthony Lopes testou positivo à covid-19 e foi dispensado da seleção portuguesa de futebol, que se prepara para disputar os jogos da Liga das Nações com França e Suécia, anunciou hoje o organismo federativo.

“O internacional português Anthony Lopes testou positivo para Covid-19 na quinta-feira à noite e foi dispensado dos trabalhos da seleção nacional. Os restantes convocados, bem como a equipa técnica e staff, deram negativo na despistagem do SARS-Cov-2”, informa a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em nota publicada no sítio oficial na Internet, a FPF adianta que os elementos da comitiva da seleção campeã europeia realizam hoje de manhã uma nova sessão de testes à covid-19, mas não precisa se Anthony Lopes será substituído pelo selecionador Fernando Santos.

O guarda-redes que alinha nos franceses do Lyon, de 30 anos, é o segundo jogador a ser dispensado na equipa das ‘quinas’ devido a teste positivo à covid-19, depois do defesa central José Fonte, que foi substituído na terça-feira por Domingos Duarte.

Em relação à convocatória inicial de Fernando Santos, regista-se também a ausência do defesa Mário Rui, que ficou impedido de sair de Itália devido à deteção de vários casos de covid-19 no plantel do Nápoles, tendo sido substituído por Nuno Sequeira.

Portugal defronta no domingo a França, naquele que será o regresso dos campeões europeus ao Stade de France, após o histórico triunfo de 2016, na final do Europeu, num embate entre os dois primeiros classificados do Grupo 3.

No agrupamento da Liga A da Liga das Nações – da qual Portugal é detentor do troféu -, lusos e franceses somam seis pontos, com a formação das ‘quinas’ a ter vantagem na diferença de golos, enquanto Suécia e Croácia seguem com zero.

A equipa treinada por Fernando Santos iniciou a ‘janela’ de jogos de outubro na quarta-feira, com um empate 0-0 com a Espanha, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, numa partida em que Anthony Lopes não foi utilizado.

Depois do embate com os franceses, Portugal recebe na quarta-feira, de novo em Alvalade, a Suécia, que bateu fora na segunda jornada por 2-0, com dois golos de Cristiano Ronaldo, o 100.º e o 101.º pela formação das ‘quinas’.