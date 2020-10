Cristiano Ronaldo infetado com covid-19

Cristiano Ronaldo foi dispensado da seleção nacional depois de testar positivo para a covid-19, anunciou na tarde desta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

Assim sendo, o capitão não defrontará a Suécia, quarta-feira, para a Liga das Nações.

O internacional português "está bem, sem sintomas e em isolamento", segundo informação divulgada pela FPF, que acrescenta que "os restantes jogadores realizaram novos testes esta terça-feira de manhã, todos com resultado negativo, e estão à disposição de Fernando Santos para o treino desta tarde, na Cidade do Futebol."

Recorde-se que, esta manhã, tanto o treino como as conferências de imprensa de antevisão do jogo foram adiadas para a tarde, precisamente devido à realização de testes aos jogadores - ainda que, nessa altura, a FPF não o tenha admitido.

O treino está agora marcado para as 17h e a conferência de imprensa com Fernando Santos e um jogador será realizada às 19h.

Na segunda-feira, Cristiano Ronaldo tinha publicado uma selfie à mesa com os colegas, na Cidade do Futebol.

No início do estágio da seleção, tanto Anthony Lopes como José Fonte foram dispensados por terem covid-19.

Já Cristiano Ronaldo, no início da semana passada, tinha sido visado pelas autoridades italianas, juntamente com outros internacionais da Juventus, por alegadamente ter desrespeitado as regras de isolamento sanitário por causa da covid-19.

Os jogadores da Juve deixaram Turim no início da semana para se juntarem às seleções, apesar do protocolo de isolamento imposto pelos dois recentes casos de covid-19 no campeão italiano. Os jogadores só podiam sair da concentração do clube para treinar e jogar e estavam proibidos de contactar com outras pessoas, enquanto não fossem conhecidos os resultados do segundo teste à covid-19.

Contudo, Cristiano Ronaldo, Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala, Buffon e Demiral não esperaram por esses resultados e viajaram para as respetivas seleções.

O jogo frente à Suécia, a contar para a fase de apuramento da Liga das Nações, está agendado para quarta-feira, às 19h45 (RTP1), em Alvalade.