Precaução na Cidade do Futebol: seleção adia treino e conferências de imprensa

A seleção portuguesa tinha uma sessão de treino marcada para as 11h, na Cidade do Futebol, em Oeiras, mas afinal o treino foi adiado para as 17h, no mesmo local e totalmente fechado aos jornalistas, como medida de precaução, devido à pandemia da covid-19.

Nos planos iniciais da FPF, a conferência de imprensa de antecipação do quarto jogo de Portugal na Liga das Nações, que está marcado para as 19h45 desta quarta-feira no Estádio de Alvalade, seria às 10h15, seguindo-se, às 11h00, a última sessão de treino antes do confronto com os suecos.

No entanto, a agenda foi reformulada, sem qualquer explicação por parte da FPF, e o treino está agora marcado para as 17h00 e a conferência de imprensa com Fernando Santos e um jogador será às 19h00.

Há cerca de uma semana, no início da preparação dos confrontos com a Espanha, França e Suécia, já tinha acontecido uma situação semelhante, na altura motivada pelo teste positivo à covid-19 de José Fonte.