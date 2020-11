Guarde a data: na quinta-feira, Fernando Santos dita a convocatória para os três últimos jogos de 2020

O selecionador Fernando Santos anuncia na quinta-feira os convocados para os últimos três jogos de Portugal em 2020, entre os quais a dupla jornada decisiva do grupo 3 da Liga das Nações A, com França e Croácia.

A seleção nacional tem agendado um particular com Andorra, em 11 de novembro, no Estádio da Luz, antes de receber os franceses no mesmo reduto, três dias depois, e de visitar os croatas, no dia 17, naqueles que serão os dois últimos encontros na fase de grupos da Liga das Nações.

Para estes três jogos não são esperadas alterações de monta em relação à última lista, sendo que, se assim o desejar, Fernando Santos poderá ter à sua disposição Anthony Lopes, José Fonte e o capitão Cristiano Ronaldo, que tiveram testes positivos para o novo coronavírus durante o último estágio, mas já recuperaram.

Fonte foi o primeiro a ser dispensado, logo no arranque dos trabalhos, tendo falhado o particular com Espanha e os embates com França e Suécia, para a Liga das Nações, enquanto o guarda-redes saiu dos eleitos logo após o encontro com os espanhóis. Quanto a Ronaldo, defrontou Espanha e França, mas acabou por falhar o duelo com os suecos.

Da mesma forma, Mário Rui deverá voltar às opções, ele que, inicialmente, entrou na última convocatória, mas teve de ser substituído pelo estreante Sequeira, uma vez que foi impedido de sair de Itália, face aos casos de infeção com o novo coronavírus na equipa do Nápoles.

A única dúvida poderá prender-se com a situação física de Pepe. O central do FC Porto, um dos 'esteios' da defensiva lusa, tem uma lesão no pé esquerdo e está, inclusive, em dúvida para o jogo de hoje dos 'dragões', com o Marselha, para a Liga dos Campeões.

Com duas jornadas para disputar, Portugal, que é o detentor do troféu, lidera o grupo 3 da Liga das Nações A, com 10 pontos, os mesmos da França, enquanto Croácia, com três, e Suécia, ainda sem pontuar, já não têm qualquer hipótese de seguir em frente.

A conferência de imprensa de divulgação dos convocados tem início agendado para as 12:30 de quinta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Logo de seguida, o treinador da seleção de sub-21, Rui Jorge, divulgará os eleitos para as partidas com Bielorrússia, Chipre e Países Baixos, as derradeiras do grupo 7 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2021, marcadas para 12, 15 e 18 de novembro, respetivamente.