Paulinho: "Este o momento mais importante da minha vida. Não estava à espera de uma noite tão perfeita"

A estreia e a vitória

"Foi uma noite perfeita. Perfeita para mim que marquei e para a equipa que ganhou. Marcámos muitos golos por isso é perfeito. Acredito que foi a oportunidade ideal e correspondi fazendo um bom jogo".

Receção na seleção

"Senti-me muito bem. Logo no primeiro dia receberam-me bem, apesar de termos jogadores com uma qualidade incrível. Eles também são extremamente humildes e esta receção ajudou a tornar tudo mais fácil no campo."

O futuro na seleção

"Eu quero estar disponível. Este o momento mais importante da minha vida. Não estava à espera de uma noite tão perfeita".