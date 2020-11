Fernando Santos reconhece que França foi superior a Portugal

A seleção portuguesa de futebol ficou este sábado de fora das meias-finais da Liga das Nações, ao perder por 1-0 com a França, em encontro da quinta jornada do Grupo 3 da Liga A, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Fernando Santos lamenta a derrota e a eliminação de Portugal da Liga das Nações, mas reconhece que a seleção francesa foi melhor em campo.