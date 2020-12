O sorteio do caminho até ao Qatar: a seleção vai saber quem são os adversários na qualificação para o Mundial de 2022

17h36: A companhia seguinte para Portugal é a Irlanda, que a seleção não apanha desde a qualificação para o Mundial de 2002 e, pelo menos, já fica um pouco a par com a canção que vai sendo repetida a cada bola que é retirada, com sonoridade que tenta misturar tons épicos com pinceladas de suspense e, enfim, havia que existir algo de otimista no meio disto tudo.

Imaginem estar a lavar a loiça ao fim do jantar de Natal com toda a família e ouvirem, em loop, a banda sonora do "Gladiador". É mais ou menos isso.

Grupo A

Portugal

Sérvia

Irlanda

Grupo B

Espanha

Suécia

Grécia

Grupo C

Itália

Suíça

Irlanda do Norte

Grupo D

França

Ucrânia

Finlândia

Grupo E

Bélgica

País de Gales

República Checa

Grupo F

Dinamarca

Áustria

Escócia

Grupo G

Holanda

Turquia

Noruega

Grupo H

Croácia

Eslováquia

Rússia

Grupo I

Inglaterra

Polónia

Hungria

Grupo J

Alemanha

Roménia

Islândia

17h30: As seleções dos primeiros dois potes já foram sorteadas e, no que nos diz respeito, a seleção vai voltar a disputar um apuramento com a Sérvia - como aconteceu na qualificação para o Europeu de 2020, que afinal será em 2021. A sensação pode não estar a passar via teclado, mas não nos estamos a conseguir conter com tanto entusiasmo.

Grupo A

Portugal

Sérvia

Grupo B

Espanha

Suécia

Grupo C

Itália

Suíça

Grupo D

França

Ucrânia

Grupo E

Bélgica

País de Gales

Grupo F

Dinamarca

Áustria

Grupo G

Holanda

Turquia

Grupo H

Croácia

Eslováquia

Grupo I

Inglaterra

Polónia

Grupo J

Alemanha

Roménia

17h22: Oh, que privilégio: Portugal é o primeiro país a sair e fica logo no Grupo A, sendo que o apresentador de serviço foi pronto a elogiar os feitos de Cristiano Ronaldo em fases de qualificação para Campeonatos do Mundo.

via GIPHY

17h19: Estão a explicar as minuciosas regras do sorteio, portanto, devem estar quase a começar a chamar ex-jogadores, atuais treinadores, celebridades da bola e demais truques para ajudarem a baralhar as bolas e sortear as coisas. Aqui fica uma lembrança dos potes que vão a sorteio:

Pote 1: Bélgica, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, Croácia, Dinamarca, Alemanha e Países Baixos.

Pote 2: Suíça, País da Gales, Polónia, Suécia, Áustria, Ucrânia, Sérvia, Turquia, Eslováquia e Roménia.

Pote 3: Rússia, Hungria, República da Irlanda, República Checa, Noruega, Irlanda do Norte, Islândia, Escócia, Grécia e Finlândia.

Pote 4: Bósnia-Herzegovina, Eslovénia, Montenegro, Macedónia do Norte, Albânia, Bulgária, Israel, Bielorrússia, Geórgia e Luxemburgo.

Pote 5: Arménia, Chipre, Ilhas Faroé, Azerbaijão, Estónia, Kosovo, Cazaquistão, Lituânia, Letónia e Andorra.

Pote 6: Malta, Moldávia, Liechtenstein, Gibraltar e San Marino.

17h14: Ah, que belas memórias as que estão a passar agora no vídeo que a FIFA montou para nos entreter e injetar alguma melancolia com os melhores momentos do último Mundial, de 2018, jogado na Rússia, quando uma pessoa ainda podia sair de casa para acabar dentro de um estádio de futebol em vez lidar com o que temos hoje, que é, sem dúvida, mais aborrecido.

via GIPHY

17h08: Se ligasse agora a televisão ou o streaming e fosse espreitar o sorteio, isto poderia parecer que dois tipos se tinham aprumado em demasia para um simples convite para tomarem um chá. Primeiro foi Daniele De Rossi, depois Rafael Van der Vaart, a aparecerem encamisados e engravatados em palco para se sentarem nos sofás caseiros e responderem a perguntas sobre Diego Armando Maradona, primeiro, e as suas experiências em Mundiais, depois. Com o frio que está em Portugal, mais vale ir já pôr o bule ao lume.

17h01: A boa notícia, esperemos que a primeira de várias, é que Portugal está, à partida, do lado lisonjeiro da coisa: estando em 5.º lugar do ranking da FIFA, a seleção nacional parte do Pote 1 do sorteio e, como tal, evita logo apanhar países como a França, a Alemanha, a Inglaterra ou a Espanha no grupo.

16h59: Ora boas tardes e bem-vindos a mais um sorteio futebolístico, veremos se com a pompa e circunstância habituais para tentarem disfarçar o aborrecimento, cof cof, perdão, a trivialidade da ocasião. Este será feito pela FIFA para vermos quem jogará contra quem na qualificação para o Mundial de 2022, no Qatar, terra da qual somos recordados de vez em quando com notícias de abusos e exploração de trabalhadores migrantes que lá estão a preparar os estádios e infraestruturas a quem, presumivelmente, o mundo da bola não concederá muita atenção assim que essa bola lá começar a rolar.

Isto numa altura em que nem o Euro 2020 da UEFA tivemos, porque será em 2021, no final da época mais sobrelotada e sobrecarregada da história, em que nem ao Natal chegámos e já os jogadores se queixam da falta de descanso.

A resposta da FIFA é fazer este sorteio para dar mais uns quantos jogos de seleções a esta temporada (a qualificação arranca em março do próximo ano e vai até novembro). O evento acontece em Zurique, na Suíça, onde está a sua sede e não estarão representantes das 55 federações europeias. Terão de estar a assistir à distância, como nós, portanto é um evento igualitário onde o suspense será vivido por todos através de um ecrã.