O grupo de Portugal tinha cinco equipas e ia ter menos jogos, só que não: UEFA convidou o Qatar para se juntar à festa

Os jogadores convocáveis e, por norma, convocados para a seleção nacional, jogam em várias das melhores equipas de Portugal, Inglaterra, Itália, Alemanha ou França, é analisar os habituais chamados e constatar que a maior parte joga em clubes que às competições internas juntam a participação numa prova europeia, a meio da semana.

Ao baralhar e voltar a dar provocado pela pandemia - que foi mais uma compressão de um maior número de jogos num menor período de tempo, porque a época passada acabou tarde (julho) e a atual começou cedo (agosto) - esses jogadores acrescentaram umas férias invulgarmente mais curtas (menos de duas semanas). Foi um sacrifício do descanso pelo que aí se espera vir com o tempo que há por usar: a realização do Campeonato da Europa, adiado de 2020 para o verão de 2021.

Na segunda-feira, os futebolistas que costumam ser convocados, os que sabem poder vir a ser e Fernando Santos, o selecionador que decide tudo, ficaram a saber que Portugal defrontará a Sérvia, a Irlanda, o Azerbaijão e o Luxemburgo entre março e novembro do próximo ano. Durante esse período haverá 10 jornadas da fase de qualificação para o Mundial de 2020, que vão afetar as 55 seleções divididas pela dezena de grupos sorteados.

Portugal ficou no Grupo A, um dos felizardos lotes por ter ficar com apenas cinco equipas. Em teoria, isso deixaria que uma seleção tivesse menos um jogo por fazer a cada a cada ronda, caso optasse por não preencher essa 'vaga' com um encontro particular - o que, agora, será obrigada a fazer.

O "Independent" avançou na terça-feira, dia seguinte ao sorteio, que a portugueses, sérvios, irlandeses, azeris e luxemburgueses calhou a fava de receberam o Qatar no grupo. A informação seria confirmada pela Federação Portuguesa de Futebol.

O Qatar é a seleção anfitriã do Mundial, logo está isenta de participar no apuramento para a competição que organiza e, para disfarçar os muitos meses que passará sem ter de competir nesta área, a FIFA optou por a colocar no Grupo A. A cada jornada, uma seleção vai defrontar os qataris.

Tal fará com que Portugal jogue contra o país do Médio Oriente à 5.ª e 7.ª jornadas da fase de qualificação, a 4 de setembro e a 9 de outubro. No esclarecimento que prestou, a FPF informou que os jogos em que o Qatar seja a seleção visitada "serão disputados em território europeu para evitar longas viagens".

O Qatar pertence à Confederação de Futebol Asiática (AFC) e costuma jogar as qualificações para Campeonatos do Mundo onde a geografia e a pertença associativa o colocam. Mas, ao invés de ser incluído num grupo de apuramento asiático, a seleção do Médio Oriente será inserida na qualificação europeia e terá 10 jogos de preparação contra adversários europeus - devido a "um convite da UEFA", atestou a FPF.

O mesmo aconteceu, em 2015, com a França, quando a UEFA incluiu o país num dos grupos para manter um ritmo o mais próximo possível de competição, sem que os pontos ou resultados dos seus jogos contassem para alguma coisa. Mas a França já pertencia à UEFA.

Esta não será a primeira vez que a seleção qatari participa, ou se insere, em competições de continentes/federações diferentes da sua: em 2019, jogou na Copa América organizada pela CONMEBOL, que em 1991 começou a convidar dois países não membros da entidade em cada edição da prova.