O estádio de Ronaldo vai ser o estádio de Portugal na receção ao Azerbaijão

O jogo de estreia de Portugal na qualificação para o Mundial de 2022, frente ao Azerbaijão, já não será disputado no Estádio José de Alvalade mas sim no Juventus Stadium, em Turim. A Federação Portuguesa de Futebol viu-se obrigada a escolher novo local devido às restrições de viagens com origem e destino em Portugal.

O jogo está marcado já para o dia 24 de março, às 19h45 portuguesas, e Cristiano Ronaldo vai poupar uma viagem, já que jogará no estádio do seu clube.

Depois do encontro com o Azerbaijão, Portugal tem mais dois jogos em março: dia 27 frente à Sérvia, em Belgrado, e dia 30, no Luxemburgo.