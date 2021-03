Há russas no caminho de Portugal no apuramento para o Euro 2022

Francisco Neto já sabe quem é que a seleção portuguesa terá de superar para chegar ao segundo Europeu do seu histórico: a Rússia, 23.ª classificada do ranking mundial, sete lugares à frente de Portugal.

O sorteio do play-off de apuramento para o Euro 2022, realizado esta sexta-feira em Nyon, na Suíça, definiu também que a Ucrânia encontra a Irlanda do Norte e a República Checa defronta a Suíça.

Os jogos serão disputados a duas mãos, a 7 e a 13 de abril, com Portugal a começar a eliminatória em casa.

As seleções vencedoras dos respetivos jogos no play-off irão juntar-se às seleções já qualificadas para o Europeu que irá ser disputado em Inglaterra: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Islândia, Itália, Holanda - atuais campeãs europeias -, Noruega, Espanha e Suécia.

Tal como Portugal, a Rússia também esteve presente no Euro 2017, ficando pela fase de grupos, precisamente como as lusas. Contudo, as russas têm vantagem no histórico de presenças: já estiveram em seis Europeus, enquanto Portugal só marcou presença num.