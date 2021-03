O futebolista Nuno Mendes falhou a convocatória para o Europeu de sub-21 porque efetuará a estreia na seleção principal portuguesa, numa lista a ser anunciada na terça-feira, justificou hoje o selecionador Rui Jorge.

“Este é o problema de não fazerem esta conferência depois do ‘mister’ Fernando Santos. O Nuno [Mendes] será convocado para a seleção principal”, frisou o treinador da seleção de sub-21, logo após a divulgação dos 23 eleitos, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Fernando Santos vai divulgar na terça-feira os convocados da equipa principal das ‘quinas’ para as partidas com Azerbaijão (24 de março), Sérvia (dia 27) e Luxemburgo (da 30), no arranque do Grupo A de apuramento para o Mundial2022, no Qatar.

Nuno Mendes, de 18 anos, estreou-se pela formação principal do Sporting em junho de 2020 e tem assumido a titularidade no lado esquerdo da defesa do líder invicto da I Liga, com 61 pontos em 23 jornadas, ao somar 25 jogos e um golo esta temporada.

Na qualificação para o Euro sub-21, participou no duplo embate com o Chipre (triunfos por 2-1 e 4-0) e nas receções à Bielorrússia (3-0) e à Noruega (4-1), ajudando Portugal a terminar no segundo lugar do Grupo 7, com os mesmos 27 pontos dos Países Baixos.

Europeu num formato inédito

O Campeonato da Europa de futebol de sub-21 de 2021 vai disputar-se na Hungria e Eslovénia, num formato inédito, com a fase de grupos a decorrer de 24 a 31 de março e a ronda eliminatória (quartos de final, meias-finais e final) entre 31 de maio e 06 de junho.

Portugal vai realizar os três jogos na Eslovénia e estreia-se frente à Croácia, em 25 de março, às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), em Koper, antes de rumar a Ljubljana para defrontar Inglaterra (28 de março, às 21:00 locais) e Suíça (31 de março, às 18:00).

A formação de Rui Jorge terá de terminar numa das duas primeiras posições do Grupo D para se qualificar para os quartos de final do Europeu de sub-21, que vai dispersar 16 seleções por quatro grupos e estava inicialmente previsto para ocorrer de 09 a 26 junho.

Disposto por quatro cidades húngaras e outras tantas eslovenas, o torneio viu o formato ser remodelado em consequência do adiamento do Campeonato da Europa sénior de 2020 para 2021, por força das medidas restritivas de combate à pandemia de covid-19.