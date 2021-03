Fernando Santos e a chamada de Rui Patrício: "Está estável, perfeitamente normal. Vai seguir um protocolo médico durante dois ou três dias"

Agradecer a Rúben Amorim?

“Teria de agradecer a todos os treinadores. Sem clubes e sem treinadores não haveria jogadores na Seleção Nacional e sempre lhes agradeci. Fico muito satisfeito por os jogadores estarem a jogar, a serem opção, isso é positivo e por isso parabéns a todos os treinadores que têm aqui jogadores na Seleção.”

Pedro Gonçalves

“Vamos disputar o Campeonato do Mundo, não são jogos particulares, como era no passado, em que antes de um Campeonato da Europa tínhamos jogos particulares, de preparação. Vamos ter uma jogada tripla fundamental, importantíssima que tem a ver com o Mundial de 2022, prova que Portugal nunca venceu e quer vencer. Aqui não há outro tipo de opções do que aquelas que me parecem mais válidas. Há vários jogadores que poderiam estar nesta convocatória mas estas foram as minhas opções.”

Cristiano Ronaldo

“Como sempre virá supermotivado, não é por ter marcado mais golos, ele tem sempre uma motivação extra para representar a Seleção Nacional. Espero bem que venha - e vem, tenho a certeza - com a mesma ambição que sempre demonstrou, não pensando em objetivos pessoais mas sim nos objetivos da equipa. Ele tem um sonho muito grande, que é disputar um Mundial e poder vencê-lo e esse é o objetivo principal.”

Lesão de Rui Patrício

“Sim, está convocado. A partir do momento em que aconteceu aquele incidente procurámos saber todas as novidades sobre ele, quer em contacto com ele e com o departamento clínico do Wolverhampton e o que nos foi dito é que o jogador está estável, perfeitamente normal. Vai seguir um protocolo durante dois ou três dias, mas que não há impedimento para ser convocado.”

Mudança de chip antes do Europeu

“Só temos uma competição agora. Se depois vocês e os jogadores quiserem falar do Campeonato da Europa isso será lá para maio, mas neste momento só tenho uma competição: apuramento para o Campeonato do Mundo. E é nisso em que temos de estar focados porque é a primeira vez que temos três jogos seguidos a contar pontos e a jogar com 72 horas, o último nem sequer com 72 horas de intervalo. Temos de nos preocupar em apresentar jogadores frescos, porque são jogos fundamentais. O Campeonato da Europa não tem nada a ver com isto, não vai estar no meu pensamento nem dos meus jogadores. No momento certo trataremos disso. Obviamente que é uma anormalidade e eu compreendo, porque já deveríamos ter disputado o Euro e agora deveríamos estar só preocupados com o apuramento, mas não vale a pena encontrar desculpas, vamos ter de jogar fora os três jogos, mas quer dizer… estamos focados, os jogadores sabem disso e segunda-feira serão fortemente alertados para esta situação.”

João Palhinha

“Esta é uma convocatória para três jogos e por isso é também mais alargada que o normal. Estamos a falar de contextos distintos. É sempre discutível, cada um terá a sua opinião e são respeitáveis. A mim compete-me encontrar as soluções dentro daquilo que eu penso para os jogos e faço as opções mediante disso, não olhando a outra coisa que não a qualidade dos jogadores. Tenho também a felicidade de ter um leque alargado, de trinta e tal jogadores, que poderiam estar aqui. A avaliação do Palhinha é positiva, senão não tinha sido convocado. Acho que o João tem tido uma prestação muito positiva, um jogador com características próprias e um jogador importante para vir agora à Seleção. Não tem um trajeto de Seleção grande é importante avaliá-lo. É importante percebê-lo no contexto de Seleção Nacional.”

Chamada de Nuno Mendes

“Aqui na Seleção de sub-21 é no sistema a quatro que atua e ele tem sido titular nesse modelo. Vai adaptar-se, é um jogador com qualidade e características importantes para a equipa. Na minha equipa os laterais são normalmente envolvidos ofensivamente e o Nuno tem essas características e mostra também qualidade defensiva. Os jogadores tem tido essa capacidade de mudar o chip, esquecem o que fazem nos clubes e procuram respeitar a identidade da Seleção Nacional. Agora que tem algum peso, tem, porque os jogadores estão muito rotinados em determinadas posições. No caso do Nuno Mendes penso que não vamos ter esse problema.”

Clubes ingleses

“A partir do momento em que Portugal vai ter de jogar em Itália essa questão estava resolvida, não havia impedimento dos jogadores que jogam em Inglaterra se deslocarem a Itália, por isso é que nós antecipadamente começámos a trabalhar em todos os cenários. Realizar o jogo em Turim colocava-nos a salvo destas contingências.”

A idade de Pepe e Fonte

“Temos de pensar é agora, não é na fase final do Mundial de 2022. Não podemos pensar sem nos apurar. Estarmos a contar com o Mundial sem lá estarmos é perigoso. E depois logo vemos como os jogadores estão.”