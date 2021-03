João Palhinha junta-se a Nuno Mendes nas novidades de Fernando Santos para a Seleção Nacional

João Palhinha e Nuno Mendes são as novidades de Fernando Santos para a tripla jornada que marca o arranque da fase de apuramento para o Mundial 2022, no Qatar, com jogos frente ao Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo.

A convocatória tem ainda vários regressos como Cédric Soares, André Silva ou Rafa. Fernando Santos chamou ainda Rui Patrício, apesar da lesão do guarda-redes do Wolverhampton na segunda-feira frente ao Liverpool.

Face à última convocatória, para a Liga das Nações, em novembro, Fernando Santos deixa de fora Nelson Semedo, Mário Rui, William, Trincão e Paulinho.

Convocados de Fernando Santos:

Guarda-redes: Anthony Lopes, Rui Silva e Rui Patrício

Defesas: Cédric, João Cancelo, Domingos Duarte, José Fonte, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes e Raphael Guerreiro

Médios: Danilo, João Palhinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Sanches, Sérgio Oliveira

Avançados: André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, João Félix, Pedro Neto e Rafa Silva

Portugal joga frente ao Azerbaijão em Turim, a 24 de março (casa emprestada devido às restrições de deslocação), na Sérvia a 27 de março e no Luxemburgo três dias depois.